Consultant Cybersécurité GRC

janvier 2022 par Elite Cyber Group

Accompagner lors de démarches de mises en conformité (vis-à-vis des normes et standards usuels de la SSI) ;

Etablir des schémas directeurs sécurité ;

Réaliser des analyses de risques ;

Réaliser des audits SSI techniques et de gouvernance ;

Apporter un support en termes d'expertise SSI lors des phases d'avant-vente en s'appuyant sur le réseau de partners

D'assurer une veille technique permanente (recherche et qualification de solutions auprès de partenaires éditeurs se positionnant sur les thématiques usuelles de la SSI)

De représenter le Groupe lors d'événements cybersécurité.

Vous intervenez en accompagnement des certifications produits et intervenez auprès de clients de niveau international.

EliteCyber représente un grand Cabinet d'Audit international.Dans le cadre de sa forte croissance, la practice conseil en gestion des risques de recrute un Consultant confirmé Cybersécurité GRC.Intégré au sein de l'équipe Business Risk Services, le consultant intervient auprès de clients de tous secteurs et de toutes tailles : industries, services, secteur public, logement social, PME, groupe internationaux…Mode : forfait, conseilVous êtes chargé de mener des missions de conseil tactiques et stratégiques en Sécurité des Systèmes d'Information (SSI), telles que :Work From Home policy : 2 jours de télétravail / semainePROFIL* De formation supérieure en Ingénierie informatique ou généraliste avec une spécialisation SSI (Bac +5)* Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans au sein d'un cabinet de conseil ou dans une équipe SSI chez un client final.* Vous avez une bonne connaissance des normes ou des standards (ISO 27XXX, ISO 22301, ISAE 3402, PCIDSS, SOC2, etc.) et des obligations réglementaires ou légales (RGPD, HDS, etc.).* Vous maitrisez les méthodologies d'analyse de risques (EBIOS) ainsi que les solutions de sécurité usuelles (IDS/IPS, WAF, DAM, SIEM, PAM, etc.) permettant d'adresser toutes les thématiques de la SSI.* Vous avez des connaissances techniques globales permettant de réaliser des audits SSI (OS usuels, architectures robustes, principes du développement sécurisé, durcissement des configurations, chiffrement, etc.).* Vous maîtrisez l'anglais (à l'oral et à l'écrit).#France #Paris #IDF #ildedefrance #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cert #computeremergencyresponseteam #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies #Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english

Salaire : 45k€-65k€ (selon expérience)

Date annonce : 03/01/2022

Date de debut : 03/01/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...