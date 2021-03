Consultant Cybersecurité GRC

mars 2021 par Elite Cyber Group

Dans le cadre des missions de l'agence, selon votre expérience, vous interviendrez en tant que consultant(e) sécurité confirmé(e)/senior. Votre mission première sera de piloter différents projets, et de faire grandir aussi bien nos clients que nos consultants juniors.

Les projets pourront être par exemple :

Analyse de risques,

Mise en œuvre de SMSI (ISO 27001)

Audits de Sécurité (gouvernance, systèmes, réseaux, architectures, configurations...)

Elaboration de Politiques de Sécurité / PSSI,

Accompagnement à l'homologation et la conformité (RGPD, RGS, ISO 27001, eIDAS...),

Pilotage et accompagnements sécurité de projets,

Assistance sécurité MOA / MOE sur des prestations d'expertise technique.



Profil recherché De formation BAC+5, idéalement en Sécurité, Informatique, ou Telecom, vous avez un profil de Consultant(e), valorisé par une première expérience de 3 à 5 ans.

Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles, vos capacités d'adaptation et votre autonomie.



Salaire : 40 / 80

Date annonce : 19/03/2021

Date de debut : 19/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...