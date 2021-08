Consultant Cybersécurité

août 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client Pure-Player Cybersécurité, acteur déjà bien reconnu sur le marché pour la qualité de ses prestations et l'expertise de ses équipes !



Pour une régie de longue durée sur Genevilliers, il recherche un(e) Consultant(e) Homologation Sécurité :



Vous aurez notamment en charge



- Production des dossiers d'homologation

- Révision des demandes d'homologation pour les ré-homologations

- Définition et suivi du Plan d'Amélioration Continue de la Sécurité

o suivi des KPI de performance SSI

o suivi des incidents SSI

o suivi des évolutions



Profil

- BAC+5 ou équivalent

- Habilité SD

- Connaitre le milieu Industriel & de la Défense

- Connaissance réglementaire (IGI 1300, I11901, I1120)

- Minimum 3 à 5 ans d'expérience en SSI

- Connaissance ou certification EBIOS RM

- Expérience en audit organisationnel, fonctionnel et technique

- Connaissance des de la norme ISO 2700X et de la LPM

- Connaissance de la méthodologie d'homologation de l'ANSSI

- Connaissance de la directive NIS

- Connaissance du Cyber Security Framework NIST

- Certifié CISSP ou ISO27001+27005



France IDF PARIS iledefrance genevillier homogation homogationsecurite cyber IT-security infosec securité-it Cybersécurité Cybersécurity Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-Microsoft-Windows SQL-Server Azure Office-365 Dynamics MSBI Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- I Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy SSL Manager tl team leader vulnérabilités vulnerabilities ceh oscp hacker hacking reverser incident incident-management audit audit-de-code audit-de-configuration

Salaire : 50k€/60k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...