Consultant Cybersécurité

mai 2020 par Elite Cyber Group

Mon client, client final et leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité, recherche des profils « consultant cybersécurité gouvernance » pour rejoindre ses équipes !



Le groupe, présent dans 68 pays et employant près de 80.000 salariés à travers le monde, a su s'imposer par sa stratégie Cyber et son expertise approfndie, en répondant aux besoins de marchés où l'utilisation des nouvelles technologies numériques est déterminante.



En tant que Consultant Cybersécurité Gouvernance, vous réaliserez des missions d'audit fonctionnel et de gouvernance.



Description de vos missions

° Vous réaliserez des analyses de risque (EBIOS, ISO27001) et piloterez les audits de conformité.

° Vous organiserez la prévention des risques auprès des utilisateurs : définition de la politique, standards, stratégie sécurité, IAM,…

° Vous déploierez les protections : élaboration des solutions, gestions du processus sécurité, déploiement d'un SMSI

° Vous serez garant de la qualité des rapports avec les clients, de leur satisfaction et du respect des délais.



Votre profil

° De formation ingénieur Bac +5, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans le Conseil, et maîtrisez les méthodes d'analyse de risques et les référentiels de sécurité (EBIOS, NIST, ISO2700x, RGS, …)

° Vous avez des facilités d'adaptations et travaillez au sein d'une équipe multi-profils.

° Vous êtes rigoureux et savez être à l'écoute des besoins des clients, pour apporter un service de qualité.

° Vous êtes doté d'un bon relationnel et d'une maîtrise opérationnelle de l'anglais pour évoluer vers des missions à dimension internationale.



Si vous êtes force d'autonomie et d'engagement et doté d'un réel esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !



N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail : elodie.g@elitecyber-group.com si vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités désireux d'avoir davantage d'informations sur l'offre.

Salaire : 40000/60000

Date annonce : 07/05/2020

Date de debut : 07/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...