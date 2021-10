Consultant Cyber sécurité Embarquée

octobre 2021 par Elite Cyber Group

Profil Phd/Doctorant acceptés

Entre 2 et 10 ans d'expériences en Cybersécurité Embarquée

Anglais et français courant obligatoires

Connaître le marché de la sécurité et ses principaux acteurs;

Avoir des Compétences rédactionnelles et éditoriales avec un esprit de synthèse

Etre curieux et vouloir, apprendre et partager l'expertise avec une équipe ;

Avoir des notions de Gouvernance, stratégie et politiques en matière de sécurité

Avoir des notions sur les Méthodes d'analyse des risques (ISO 27005, Ebios, etc.)

Maîtriser les Concepts et bases de l'architecture en matière de sécurité fonctionnelle et technique

Savoir assister la gestion de programme auprès des responsables commerciaux et chef de projet

Connaître les Normes et réglementations principales (ISO 2700X, les LPM et RGS françaises, etc.) est un plus ;

EliteCyber représente la filiale Cybersécurité Embarqué de l'un de ses clients Grands Comptes du secteur Automobile.Actuel leader mondial sur la sécurité automobiles (produits & services) ,ils proposent des solutions innovantes pour le développement de systèmes embarqués destinés à l'industrie automobile et à d'autres secteurs de l'industrie embarquée.Ils disposent d'une très large gamme de produits allant des outils intégrés et solutions d'outillage aux services d'ingénierie, prestations de conseil, formation et assistance.Plusieurs millions de solutions sont déployées, en particulier dans la sécurité automobile et la fabrication de véhicules.Des projets à grande échelle aussi bien avec les fabricants automobiles qu'avec leurs équipementiers pour sécuriser à tous les niveaux les plates-formes véhicules de demain.POSTEPérimètre: L'entité Cybersécurité Embarqué est présente à l'internationale et l'équipe France couvre des projets sur les zones suivantes : Benelux, Turquie, France, Espagne, PortugalTaille équipe actuelle: 4 personnesRattaché(e) au manager France, le(la) candidat(e) recherché(e) sera en interface direct avec les clients en particulier issus du secteur automobile, depuis la traduction du besoin client en spécifications jusqu'à la livraison de la solution.Vous aurez pour missions principales :- Les analyse, conception et présentation des solutions de sécurité les plus adaptées tant sur le plan technique qu'organisationnel, à destination des clients et des équipes internes en charge du développement des produits et services- La définition et de proposition d'architectures sécurité aussi bien pour des produits et que des systèmes- Les sélection et proposition, de technologies, produits et composants de sécurité les mieux adaptés répondant aux plus hauts niveaux d'exigence en matière de cryptographie- Les réalisation d'études de faisabilité, rédaction des dossiers de décisions et propositions en matière de nouvelles approches de sécurisation des véhicules connectés et autonomes- La collaboration avec les équipes Engineering et Consulting au sein du groupe et dans le monde- Le soutien aux équipes commerciales en tant qu'expert technique et contribution au développement et à la mise en place de l'équipe sécurité en FrancePROFILVous êtes expérimenté(e) et vous devez être capable de :Poste localisé dans le 93Télétravail : jusqu'à 2/5 jours possible post crise sanitaire#france #job #cdi #permanent #cyber #infosec #itsecurity #embedded #iot #internetofthethings #connected #automotive #automobile #smartcity #embarqué #sécuritéembarqué #embeddedsecurity #objetsconnectés #connectedvehicules #rm #iso27005 #iso #27001 #27002 #ebios #MEHARI #RISKANALYSIS #analsyederisques #itgovernance #gouvernance #gestiondesrisques #riskmanagement #english #anglais #lpm #rgs #archi #architecture #architecte #securityarchitect #securityarhitecture #design

Salaire : 50k€ to 70k€

Date annonce : 16/10/2021

Date de debut : 16/10/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...