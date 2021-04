Consultant Cyber Junior

avril 2021 par Elite Cyber Group

Cabinet de Conseil de très grande renommée sur leur BU Cybersécurité, notre client est à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre leurs équipes sur leurs quatre Practices dédiées : Cybersecurity Strategy, Digital Transformation Security, Digital Trust & Compliance, Digital Identity..



Cette société vous offrira un suivi de qualité lors de vos missions sur des projets de grande envergure et vous donnera tous les outils pour une évolution professionnel dans le monde de la cybersécurité.

Diplômé(e) d'une grande école de commerce/ingénieur



Vous interviendrez auprès de Clients Grands Comptes, vos missions seront variées afin que vous puissiez découvrir plusieurs thématiques et industries de la cybersécurité. Ceci vous fera découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et vous aidera dans votre choix de carrière professionnelle.



Profil:



Vous venez de passer votre soutenance et votre sésame ou vous avez déjà une première expérience dans le conseil en Cybersécurité.

Une curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique très affinés qui vous permettront rapidement de comprendre tous les enjeux liés au secteur et apporter rapidement crédibilité et légitimité auprès des clients.

Salaire : 40 - 45 K

Date annonce : 21/04/2021

Date de debut : 21/04/2021

