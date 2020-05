Consultant Cyber GRC - pureplayer - Bordeaux - CDI - 40/60k (selon profil)

mai 2020 par Elite Cyber Group

Mon client, pure player Cyber (Conseil, audit, architecture et intégration) recherche aujourd'hui de nouveaux consultants GRC pour rejoindre ses équipes !



Riche de ses 18 ans d'expériences et de ses 190 collaborateurs à travers la France, cette société avec une forte culture d'entreprise s'adapte aux envies de ses collaborateurs : préférence pour le forfait ou pour le 50/50 régie forfait ? Ils sauront vous écouter !



Grâce à un portefeuille client très développé, vous serez amené à évoluer sur tout type d'activité et sur des thématiques transverses qui vont permettront sans aucun doute de monter en compétences rapidement.



En tant que consultant cybersécurité GRC, voici vos missions :

- vous établirez et piloterez la stratégie de sécurité des clients en élaborant le schéma directeur sécurité et les analyses de risques

- vous définirez et déploierez la gouvernance de la sécurité via la rédaction des politiques et des chartes ainsi que le suivi des plans des traitements des risques.

- Vous conseillerez les clients sur les meilleures solutions de sécurité à adopter pour donner vie à leur stratégie.

- Vous participerez à la construction et au pilotage des projets de sécurité ou à l'intégration de la sécurité dans les projets.



Votre profil :



- Vous êtes passionné(e) par la cybersécurité, justifiez d'un Bac+5 en sécurité des SI et bénéficiez d'une expérience significative d'au moins 1ans dans ce domaine.

- Vous maîtrisez les référentiels métiers et méthologies d'analyse de risques : ISO 27001, ISO 27005, EBIOS, ISO 22301, COBIT, ITIL, …



A la recherche de nouveaux challenges au sein d'une équipe dynamique ?



Cette opportunité est faite pour vous !



Alors n'hésitez pas à me contacter : elodie.g@elitecyber-group.com / 09.75.12.81.19

Salaire : 40/60k

Date annonce : 07/05/2020

Date de debut : 07/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...