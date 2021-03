Consultant CYbersecurité

Elite Cyber Group



EliteCyber représente l'un de ses clients Pure-Player Cybersécurité (mais également centre de formation référencé) recherchant actuellement un(e) Consultant(e) Cybersécurité pour intervenir sur des missions Gouvernance, Risques et Compliance



Secteurs clients : Défense, Administrations publiques, Organismes étatiques

Type projet : au forfait majoritairement



Note COVID-19 : full process recrutement en visio et full remote jusqu'à nouvelles consignes sanitaires. Par la suite, télétravail au 3/5 e





Missions



Dans le cadre des missions de l'agence parisienne, selon votre expérience, vous interviendrez en tant que consultant(e) sécurité confirmé(e)/senior et vous accompagnerez les clients au quotidien dans leur démarche de sécurité.



Votre mission première sera de piloter différents projets, et de faire grandir et les consultants juniors.



Exemple missions



Analyse de risques,

Mise en œuvre de SMSI (ISO 27001)

Audits de Sécurité (gouvernance, systèmes, réseaux, architectures, configurations...)

Elaboration de Politiques de Sécurité / PSSI,

Accompagnement à l'homologation et la conformité (RGPD, RGS, ISO 27001, eIDAS...),

Pilotage et accompagnements sécurité de projets,

Assistance sécurité MOA / MOE sur des prestations d'expertise technique.





Profil recherché

- De formation BAC+5, idéalement en Sécurité, Informatique, ou Telecom

- Vous justifiez d'une première expérience de minimum 3 ans dans la sécurité des systèmes d'information et plus particulièrement sur des missions organisationnels & fonctionnelles : gouvernance de la sécurité, analyse de risques et compliance

- Vous avez une solide connaissance des méthodes et normes de la SSI, de la sécurisation des systèmes d'information, et des solutions de sécurité en général.

- Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles, vos capacités d'adaptation et votre autonomie.





Salaire : 45k€/65k€ (selon expérience)

Date annonce : 12/03/2021

Date de debut : 12/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...