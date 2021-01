Consultant Audit de sécurité et Test d’Intrusion

janvier 2021 par Elite Cyber Group

Maitrise des vulnérabilités, de leur détection – exploitation – correction ainsi qu'une connaissance approfondie des technique et outils d'intrusion.

Des bases en reverse-engineering (IDA) et débogage (WinDBG, GDB, ImmunityDBG) ;

La maîtrise de l'anglais et de bonnes capacités de rédaction ;

De solides bases informatiques dans les réseaux, systèmes, applications web ;

Capacité d'écrire un code d'exploitation suite à la découverte d'une faille

La maîtrise d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation.

Une formation certifiante est aussi un plus : CEH, OSCP, OSCE, Formation SANS, OSSTMM, …

Réunissant les métiers de la sphère digitale qui comprend l'informatique industrielle, les objets connectés, la cybersécurité, l'audiovisuel et la maintenance prédictive.Notre client s'inscrit dans ce nouveau modèle et propose des solutions globales, adaptables et sécurisées pour la ville intelligente et l'industrie 4.0.Vous rejoindrez une équipe composée d'experts en nouvelles technologies, tournée vers l'innovation et obtiendrez un suivi de qualité afin de monter en compétence dans le domaine de la cybersécurité fonctionnelle.MISSIONS:• Missions d'audit de sécurité et tests d'intrusion : audit d'architecture de sécurité, audit de configuration, audit de processus, tests d'intrusion externes et internes, audit de code source. Via des méthodologies et des outils spécifiques, vous mettez à l'épreuve la sécurité d'applications, infrastructures et environnements informatiques dans le but de vérifier leur capacité à résister aux attaques et à protéger leurs données ;• Des missions de Red Team dont l'objectif est de simuler un attaquant sans aucune information, ciblant une entreprise sur l'ensemble de son périmètre. Elle comprend des phases de reconnaissance, d'intrusion (spear phishing, physique, logique par Internet ou via du Wifi), de déplacement latéral et d'exfiltration de données.COMPETENCES :

Salaire : 50 / 60K

Date annonce : 05/01/2021

Date de debut : 05/01/2021

