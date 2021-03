Consultant Audit Technique - AIX - 45/55K

mars 2021 par Elite Cyber Group

Mon client, d'abord spécialisé dans le développement de solutions de téléphonie et de sonorisation sécurisées, ont souhaité durant ces dernières années développer une BU dédiée à la cybersécurité.Suite à leur rachat par un grand groupe, leur développement sera exponentiel sur les prochaines années et c'est le moment parfait pour les rejoindre !Ils sont actuellement à la recherche de profils passionnés par la cybersécurité, qui souhaite mettre leur pierre à l'édifice dans la construction de cette BU et qui préfère la polyvalence au cloisonnement.Consultant Audit TechniqueVous interviendrez de façon autonome à 50/50 sur des missions au forfait et en régie d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information SI notamment :Vous interviendrez aussi bien auprès de clients grands comptes qu'auprès d'ETI / PME de tous secteurs d'activité.En plus de ces missions, vos fonctions pourront également vous conduire à :Votre profil :

Salaire : 45 000 / 55 000

Date annonce : 01/03/2021

Date de debut : 01/03/2021

