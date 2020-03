Consultant Architecte Cybersécurité - ESN - Paris

mars 2020 par Elite Cyber Group

Vous avez une expérience minimum de 5 ans en tant qu'Architecte ou Ingénieur sécurité réseaux et souhaitez capitaliser sur cette expérience en intégrant la plus grosse ESN de France ?

Vous souhaitez travailler sur des projets d'envergure auprès de clients du CAC 40 ?

Vous avez déjà une expérience en conseil ou avez la fibre communicative ?

Définition des besoins de sécurité dans les appels d'offres et participation aux phases de conception de l'architecture technique sur les projets clients

Coordination des travaux d'architecture

Participation aux comités de projets et d'architecture

Conseil et apport d'expertise durant la phase d'exécution du projet

Tenue régulière d'une veille technologique et évaluation de nouveaux produits ou technologies

Diplômé d'une école d'ingénieur ou d'un master informatique, vous avez idéalement une certification en sécurité (considéré comme un plus),

Minimum de 5 ans d'expérience dans la sécurité informatique ou l'architecture dont une expérience déjà réussie dans le conseil,

Français et anglais courant,

Vous êtes rigoureux, communicatif et avez déjà une expérience en gestion de projets.

Vous avez des compétences techniques en réseaux, sécurité, firewalls (CheckPoint, Juniper, Palo Alto), vous connaissez les infrastructures et avez déjà travaillé sur des projets d'architecture build.

Mon client du CAC 40 est un cabinet de conseil leader sur le marché français dont la croissance est continue en France comme à l'international. Il cherche actuellement à intégrer de nouveaux experts et talents en qualité d'Architectes Cybersécurité au sein de son Département Cloud et Infrastructure, qui est déjà composé de pointures multi-certifiées en cybersécurité.

Salaire : 70k€ - 85k€ selon votre profil

