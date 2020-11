Consommation et Cybersécurité : Trend Micro livre ses conseils pratiques

novembre 2020 par Trend Micro

76% d’entre eux ont déclaré avoir effectué au moins un achat en ligne au cours des 7 derniers jours pendant la période du premier confinement[1]. Le Black Friday, le Cyber Monday et l’approche des fêtes de fin d’année n’inverseront pas la tendance.

Voici quelques conseils pratiques à avoir en tête pour un shopping serein :

1. Se méfier des marques qu’on ne connait pas et privilégier les sites marchands de ses enseignes habituelles.

2. Utiliser la fonctionnalité 3D Secure, protocole de paiement sécurisé sur Internet qui propose notamment un envoi de code par SMS.

3. S’assurer de surfer sur des pages sécurisées en « HTTPS », ou avec un cadenas au début de la barre d’adresse.

4. Etre attentifs aux annonces dont les prix seraient trop bradés. Si le prix est bien trop alléchant c’est que l’offre n’est pas vraisemblable.

5. Privilégier les moyens de paiement sécurisés (virement, chèque, PayPal, etc.) et ne pas enregistrer ses informations sur un site si on n’y effectue pas des achats réguliers.

6. Naviguer sur un réseau Wi-Fi sécurisé et ne pas utiliser l’accès au Wi-Fi public qui rendrait ses informations personnelles accessibles aux fraudeurs.