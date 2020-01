Conseils pratiques pour relever le défi de la sécurité des accès des fournisseurs

janvier 2020 par William Culbert, directeur Europe du Sud de BeyondTrust

Le principal problème lié au respect de la politique et au maintien de la sécurité dans deux sociétés est que, souvent, les identifiants utilisés par le fournisseur ne sont pas sous le contrôle direct de l’entreprise. Deux réseaux différents avec deux répertoires d’utilisateurs différents et, peut-être, deux politiques de sécurité différentes, rendent la mise en conformité à la sécurité difficile. Même avec un moyen de s’assurer que les meilleures pratiques de sécurité étaient respectées, on ne disposerait toujours d’aucune visibilité sur les activités effectuées sur les équipements connectés à un réseau.