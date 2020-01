Conseils pour 2020 : Utilisez votre smartphone de façon plus intelligente

janvier 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Renforcer son authentification au smartphone

On pourrait penser que verrouiller son téléphone va de soi. Pourtant, bien des gens ne sécurisent pas leur smartphone par une mesure d’authentification. Selon un rapport du Pew Research Center, près d’un tiers des Américains n’utilisent aucun type de verrouillage d’écran. Pourtant, vous devriez toujours verrouiller votre appareil, sans discussion possible. Et en verrouillant votre appareil, nous ne parlons pas de mesures sans intérêt comme un motif en L ou un code PIN tel que « 1234 ». L’idéal est d’utiliser une combinaison d’une caractéristique biométrique si possible (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) et d’un mot de passe.

S’en tenir aux boutiques d’applications officielles

Aussi séduisante que puisse paraître la perspective d’un « jailbreak » de votre appareil (soit pour accéder à des applications payantes par un biais détourné, soit pour d’autres raisons), la plupart des fabricants le déconseillent. Non sans raison : cela surexpose votre appareil à des risques. Il arrive aussi que l’on ajoute un appstore non officiel, celui-ci n’est pas aussi strictement contrôlé que les appstores officiels. Les applications ne passent pas non plus par un processus d’approbation, ce qui signifie que vous pourriez télécharger une application ouvertement malveillante qui pourrait faire des ravages sur votre appareil. Ainsi, il est préférable de s’en tenir aux magasins officiels pour minimiser les risques.

Limiter les permissions aux applications

Les applications demandent diverses permissions afin de pouvoir fonctionner correctement. En général, nous les faisons défiler distraitement et acceptons. Même si cela semble pratique, vous devriez toujours parcourir la liste des permissions demandées pour chaque application. Si vous les acceptez toutes, vous risquez d’accorder l’accès à des données sensibles ou de permettre de faciliter les escroqueries ou même de vous espionner. Après tout, une application de lampe de poche a-t-elle vraiment besoin d’accéder à votre microphone ou à votre caméra ?

Utiliser un logiciel de sécurité

La plupart des personnes sous-estiment la valeur de l’utilisation de logiciels de sécurité pour protéger leurs téléphones portables, ce qui est pour le moins surprenant. Le raisonnement derrière cela peut être qu’ils considèrent toujours que c’est un téléphone plus qu’un ordinateur personnel de poche. Quelle que soit la raison, nous avons vu à maintes reprises que les mobiles sont susceptibles de faire l’objet de brèches et d’attaques de la même manière que les ordinateurs. Par conséquent, un logiciel de sécurité réputé peut vous éviter un mal de tête à l’avenir.

Activer la suppression à distance en cas de perte

Pour compléter le conseil précédent, les meilleurs fournisseurs de logiciels de sécurité offrent l’option ultime qu’est la suppression à distance de toutes les données de votre appareil s’il est perdu ou volé. Aussi radicale que l’idée puisse paraître, c’est une bonne option à avoir si vous stockez des données que personne ne doit voir. Vous pouvez également configurer votre appareil pour qu’il s’efface de lui-même si l’authentification échoue un certain nombre de fois.

Maîtriser chiffrement, sauvegarde et correctifs

Une règle que nous devrions tous toujours suivre est de sauvegarder nos données. Dans le cas où vous seriez victime d’une attaque malveillante qui pourrait corrompre ou verrouiller vos fichiers, vous aurez au moins une sauvegarde que vous pourrez utiliser pour la récupération. Pour réduire le risque que l’une des différentes attaques mentionnées se produise, vous devriez toujours installer les dernières mises à jour officielles sur votre appareil, car elles contiennent souvent des correctifs de sécurité qui vous aident à vous protéger.

Donner ou vendre vos anciens appareils de manière sécurisée

Vous pourriez vouloir transmettre votre appareil ou même le vendre, mais cela implique plusieurs étapes que vous devez franchir pour cela. Selon le périphérique, cela peut aller du chiffrement du disque avant de l’effacer à la déconnexion de tous les services que vous utilisez. Quoi qu’il en soit, ne sous-estimez pas l’importance cruciale de mener le processus à bien afin que votre vie privée soit protégée.

Vous méfier des tentatives d’hameçonnage

Les escroqueries par hameçonnage prennent toutes sortes de formes et bien que l’e-mail soit le moyen le plus populaire, il n’est pas le seul, loin de là. Les escrocs sont connus pour envoyer des SMS contenant des liens qui peuvent diriger vers tous les types de logiciels malveillants. Récemment, les pirates se sont engagés dans des tentatives plus sinistres, vous pouvez recevoir des appels de numéros internationaux provenant de pays avec lesquels vous n’avez jamais eu d’interaction. En rappelant le numéro, vous pouvez être facturé à des prix exorbitants, alors si cela se produit, réfléchissez bien avant de rappeler.

Abandonner la pensée magique

Avec un peu de chance, vous n’aurez jamais à faire face aux retombées d’une faille de sécurité ou au piratage de vos comptes. Mais admettre que cette possibilité existe toujours peut vous aider à long terme. Être préparé n’est en aucun cas une mauvaise chose. Qu’il s’agisse de sécuriser votre appareil, d’avoir des sauvegardes à portée de main ou d’avoir la possibilité d’effacer votre appareil à distance, vous pouvez réduire les dommages au minimum. Que rien ne se passe bien ou qu’une seule chose se passe mal, vous êtes prêt à l’affronter de front.

Grâce à ces conseils vous pourrez passer une nouvelle année, plus sûre, avec moins de soucis et plus de perspectives et de sérénité.