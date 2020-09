Conseils de sécurité pour la rentrée scolaire

septembre 2020 par Philippe Rondel, Cyber évangéliste de Check Point Software Technologies France

Compte tenu de tous les risques de sécurité, comment les élèves, les parents et les écoles peuvent-ils mieux se protéger ? Check Point propose les conseils de sécurité suivants pour chacun d’entre eux :

Conseils pour les étudiants

1. Couvrez votre webcam. Éteignez ou bloquez les caméras et les microphones lorsque vous n’êtes pas en classe. Veillez également à ce qu’aucune information personnelle ne se trouve dans le champ de vision de la caméra.

2. Ne cliquez que sur les liens provenant de sources fiables. Lorsque vous vous trouvez dans la plateforme de collaboration à distance de votre école, ne cliquez que sur les liens communiqués par l’hôte ou les co-hôtes, lorsque cela vous est demandé

3. Connectez-vous directement. Veillez toujours à vous connecter directement au portail de votre école ; ne vous fiez pas aux liens dans les emails et soyez attentifs aux domaines qui pourraient ressembler à celui de votre établissement.

4. Utilisez des mots de passe renforcés. Les pirates tentent souvent de déterminer les mots de passe, en particulier ceux qui sont courts et simples. L’ajout d’un degré de complexité à votre mot de passe permet d’éviter cela.

5. Ne communiquez jamais d’informations confidentielles. Les étudiants ne devraient jamais avoir à communiquer des informations confidentielles via des outils en ligne. Ils doivent conserver toute information personnelle hors des plateformes de stockage dans le Cloud.

Conseils aux parents

1. Parlez à vos enfants du phishing. Apprenez à vos enfants à ne jamais cliquer sur les liens contenus dans les messages électroniques avant de vous avoir consulté.

2. Identifiez le cyberharcèlement. Expliquez à vos enfants que les commentaires blessants ou les farces faites en ligne ne sont pas acceptables. Dites-leur qu’ils doivent immédiatement venir vous voir s’ils sont victimes de cyberharcèlement ou s’ils sont les témoins d’actes de cyberharcèlement.

3. Expliquez que les appareils ne doivent jamais être laissés sans surveillance. Vos enfants devront comprendre que laisser un appareil dans des mains indésirables peut être préjudiciable. Les pirates peuvent se connecter à vos appareils en prenant l’identité de votre enfant en ligne.

4. Définissez des contrôles parentaux. Configurez les paramètres de confidentialité et de sécurité des sites web au niveau qui vous convient pour le partage d’informations.

5. Continuez de sensibiliser. La maîtrise de la cybersécurité est une compétence importante, même pour les plus jeunes écoliers. Investissez le temps, l’argent et les ressources nécessaires pour vous assurer que votre enfant est conscient des menaces et des précautions à prendre en matière de cybersécurité.

Conseils pour les écoles

1. Procurez-vous un logiciel antivirus. En veillant à ce que les ordinateurs portables et autres appareils des enfants soient protégés par un logiciel antivirus, vous les empêcherez de télécharger accidentellement des logiciels malveillants. Activez les mises à jour automatiques de ce logiciel antivirus.

2. Établissez un périmètre en ligne solide. Les écoles doivent mettre en place des pare-feux et des passerelles Internet robustes pour protéger les réseaux scolaires des cyberattaques, des accès non autorisés et des contenus malveillants.

3. Vérifiez minutieusement les prestataires tiers. Les écoles doivent s’assurer qu’elles contrôlent minutieusement tous les prestataires de plateformes tiers qu’elles utilisent.

4. Surveillez le système en permanence. Les écoles doivent surveiller tous leurs systèmes en permanence et les analyser pour détecter toute activité inhabituelle qui pourrait indiquer une attaque.

5. Investissez dans des formations à la cybersécurité en ligne. Veillez à ce que les membres du personnel comprennent les risques. Organisez des sessions régulières pour les étudiants afin qu’ils soient au courant des dernières menaces en matière de cybersécurité.