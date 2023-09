Conseils Pratiques pour Étendre la Portée de Votre Wi-Fi à Domicile

septembre 2023 par Marc Jacob

Notre dépendance à Internet est plus évidente que jamais. Elle ne concerne pas seulement notre vie personnelle, mais aussi notre vie professionnelle. Et nous n’avons pas seulement besoin d’accès à Internet, nous avons besoin qu’il nous transmette du contenu le plus rapidement possible.

Dans ces circonstances, une connexion Wi-Fi lente ou instable peut s’avérer être un véritable casse-tête. La situation peut se compliquer dans certaines zones de votre maison où la connectivité Wi-Fi diminue brusquement.

Ces zones, appelées zones noires ou mortes du Wi-Fi, sont généralement causées par la distance avec le routeur, les interférences d’autres appareils ou la présence de murs épais entre le routeur et l’appareil.

Plusieurs solutions ont été proposées pour lutter contre ces instabilités, comme l’utilisation de pods Wi-Fi intelligents en Irlande. Examinons ce que vous pouvez faire pour améliorer la connectivité de votre maison.

Investissez dans un Meilleur Routeur équipé de Wi-Fi 6

La solution la plus efficace pour améliorer la portée du Wi-Fi à domicile est souvent la plus évidente : se procurer un routeur plus performant. Si vous utilisez le Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5, plus le nombre d’appareils connectés augmente, plus la connexion Wi-Fi ralentit. Vous devriez envisager de remplacer votre ancien routeur sans fil "b" ou "g" par un modèle plus récent, offrant une portée plus grande et une vitesse plus élevée.

Par conséquent, vous devriez opter pour un routeur Wi-Fi 6, capable de connecter jusqu’à huit appareils simultanément à Internet. Le Wi-Fi 6 utilise également la technologie Orthogonal Frequency Division Multiple Access (ODFMA) qui permet le transfert de données à plusieurs appareils en même temps via une seule transmission. Si le budget n’est pas un obstacle, optez pour le Wi-Fi 6E, qui utilise une troisième bande, 6GHz, en plus de 2.4GHz et 5GHz, pour un débit supérieur et une efficacité accrue.

Déplacez votre Routeur

Il s’agit d’un conseil de base. Si le signal Wi-Fi est faible dans certaines parties de votre maison, vérifiez où se trouve votre routeur. Placez-le dans un endroit dégagé, au centre de votre domicile. Assurez-vous aussi qu’il n’est pas contre des obstacles importants.

Il est déconseillé de ranger votre routeur dans un placard ou de le dissimuler derrière un mur ou un téléviseur. Essayez de le placer en hauteur, de sorte que le signal Wi-Fi se propage facilement dans les grands espaces ouverts.

Les routeurs sont souvent équipés d’antennes orientables. Les signaux Wi-Fi les plus forts sont émis sur les côtés des antennes. Ainsi, vous devriez les positionner de façon à ce que les signaux ne soient pas dirigés directement vers le plafond ou le sol.

Certains routeurs sont équipés de plusieurs antennes. Dans ce cas, il vous faudra les ajuster sous différents angles pour obtenir la couverture la plus large possible.

Optez pour des Adaptateurs CPL

Un adaptateur CPL traditionnel est une solution abordable pour étendre la portée de votre Wi-Fi dans tous les coins de votre domicile, voire même jusqu’à un bâtiment séparé à proximité.

Il vous suffit de brancher un adaptateur dans une prise de courant proche de votre routeur, puis de connecter cet adaptateur au routeur avec un câble Ethernet.

Le second adaptateur doit être branché dans une prise de courant dans une autre pièce, dans la zone où vous souhaitez que le signal Wi-Fi parvienne. Il peut même s’agir d’un bâtiment séparé, comme une dépendance.

Cette configuration fonctionnera si la source d’alimentation du bâtiment extérieur et du bâtiment principal est la même. Autrement dit, les deux adaptateurs doivent fonctionner sur la même ligne électrique.

Contourner le Bridage de la Bande Passante

Pour améliorer la performance de votre connexion internet, l’utilisation d’une application de réseau privé virtuel, ou VPN, peut s’avérer utile. Plus précisément, un VPN peut améliorer la performance d’Internet en évitant le bridage de la part des fournisseurs de services Internet (ISP).

Pendant les périodes de forte demande, comme les soirées du samedi, votre ISP peut réduire volontairement votre vitesse d’Internet pour limiter votre utilisation de la bande passante sur certains sites, afin de maintenir la vitesse globale de la connexion. Un VPN gratuit Windows empêche le bridage basé sur le type d’activité en ligne, c’est-à-dire qu’il peut empêcher les ISP de ralentir votre vitesse en fonction de ce que vous faites sur Internet.

Conclusion

Des connexions Wi-Fi lentes et instables peuvent être particulièrement frustrantes. Il est donc primordial de vous équiper d’un routeur doté du Wi-Fi 6. Non seulement le type de routeur que vous utilisez est important, mais son emplacement l’est tout autant. Veillez à le positionner à proximité des appareils que vous utilisez et à le dégager de tout obstacle. Recourir à des adaptateurs CPL traditionnels est aussi une stratégie efficace pour booster les performances du Wi-Fi. Les solutions que nous suggérons vous offrent le Wi-Fi rapide dont vous avez toujours rêvé. Une connexion Wi-Fi rapide est désormais à votre portée.