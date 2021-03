Conseil régional Centre-Val de Loire utilise les solutions de Bertin IT

mars 2021 par Marc Jacob

Bertin IT, filiale du Groupe CNIM, annonce que sa plateforme logicielle de veille stratégique AMI EI a été retenue par le Conseil régional du Centre-Val de Loire pour centraliser sa veille sur les domaines d’intervention de la région et automatiser sa revue de presse.

La solution AMI Entreprise Intelligence (EI) permet au CR Centre-Val de Loire d’optimiser l’ensemble du cycle de veille via l’automatisation de la collecte, de l’analyse et de la diffusion de l’information et ainsi de fédérer une communauté de plus de 800 utilisateurs via le portail collaboratif TopicShare.

Pour le Conseil régional, il s’agissait non seulement de développer et d’automatiser la collecte et l’envoi de revues de presse mais aussi de développer une culture commune de partage de l’information pour l’ensemble des partis prenantes de l’organisation, soit plus de 800 élus, agents territoriaux et directions internes.

Collectivité territoriale regroupant plus de 2,6 millions d’habitants dans 6 départements, le Conseil régional du Centre-Val de Loire compte 77 conseillers régionaux et environ 700 collaborateurs au siège. Au cœur de cette administration, le service Documentation est, entre autres, chargé d’assurer une veille sur les différents domaines d’intervention de la Région et de diffuser une revue de presse quotidienne à l’ensemble des collaborateurs.

« L’enjeu majeur pour notre service était de digitaliser nos missions et nos tâches » explique Mélanie Chalancon, Chargée de veille au Centre de Ressources Documentaires et d’Information du Conseil Régional Centre-Val de Loire. « Grâce à la plateforme AMI Entreprise Intelligence, nous avons pu centraliser le process de veille pour proposer un service unique et homogène qui puisse profiter à l’ensemble de nos publics ».

Ergonomique et clé-en-main, la plateforme de veille AMI Enterprise Intelligence développée par Bertin IT permet en effet de traiter facilement et instantanément des volumes importants de données et de les mettre à disposition sous formes personnalisables pour les différents utilisateurs.

• Collecte automatique 24h/24h de millions de sources web multilingues et multimédia, réseaux sociaux, outils internes

• Classement automatique des données et des recherches

• Détection de concepts émergents via un moteur d’analyse sémantique

• Analyse statico-linguistique, graphes de tendances et informations de rupture

• Livrables personnalisables : newsletters, entités, dashboards...

• Mobile app : notifications et alerte en temps réel

Associée au portail collaboratif TopicShare, elle permet à chacun de bénéficier d’une vision 360° de son écosystème via des tableaux de bord thématiques et des outils de datavisualisation tels que des entités cibles, graphes relationnels, mapping ou matrice de chaleur. Autant d’outils d’aide à la décision pour comprendre son environnement et anticiper son évolution. Une base de connaissance est ainsi constituée et s’enrichit grâce à l’interactivité et la collaboration en temps réel de la communauté : partage, commentaires et contribution...

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire a ainsi pu mettre en place un système de veille et d’information reposant sur un kiosque numérique, des alertes thématiques et une revue de presse quotidienne. La mise en œuvre de cette solution de Market Intelligence lui a permis de développer une véritable Intelligence Collective et de réduire ses coûts de fonctionnement en optimisant le nombre des abonnements nécessaires au fonctionnement du service.

Prochaine étape du projet : tirer profit de la multiplicité de format des sources (audio, vidéo, radio…) et faire de la plateforme de veille l’outil RH de référence pour la communication en interne du Conseil régional.

Yves Rochereau, Directeur Général de Bertin IT, se réjouit de ce partenariat : « La modularité de la plateforme AMI EI permet d’assurer une surveillance ciblée liée aux enjeux métiers de nos clients. Nous sommes heureux d’accompagner le Centre Régional du Val de Loire aussi bien dans leur projet de transformation digitale que dans la construction de leur démarche d’Intelligence Collective ».