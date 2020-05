Conscio Technologies lance Sensiwave v3

mai 2020 par Marc Jacob

Conscio Technologies est le spécialiste français de la sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Depuis 2007, Conscio Technologies travaille avec les RSSI, DSI et DPO afin de les aider à développer une réelle culture Cybersécurité. Notre objectif est de faire passer les collaborateurs du statut de maillon faible à celui de maillon fort du système d’information. Conscio Technologies annonce la sortie de la version 3 de son logiciel Sensiwave. Sensiwave est la seule solution du marché associant une puissante gestion de vos campagnes et la possibilité de personnaliser vraiment les contenus, de créer des campagnes incluant et agençant les modules que vous sélectionnez de la façon dont vous le voulez. Sensiwave intègre également toute une bibliothèque d’outils de gestion des contenus vous permettant de bénéficier d’une richesse d’outils avec notamment la possibilité de créer et personnaliser des vidéos interactives.

Cette nouvelle version majeure, prenant en compte les dix années d’expérience de mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation en ligne, comporte toute une série de nouveautés.

Un graphisme et une interface totalement repensés.

Une bibliothèque de campagnes prêtes à l’emploi et personnalisables

Une gestion des rôles des managers

Une création simplifiée et professionnelle des portails d’accès aux contenus…

Une nouvelle bibliothèque d’édition et de création des contenus avec toujours plus d’activités