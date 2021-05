Confluent lance Confluent for Kubernetes

mai 2021 par Marc Jacob

Confluent, Inc, annonce Confluent for Kubernetes,sa plateforme spécialement conçue pour apporter des capacités cloud-natives aux flux de données dans les infrastructures privées. Pour faciliter et accélérer l’exploitation de la valeur des data in motion dans l’ensemble d’une organisation, Confluent s’est appuyé sur son expertise dans la gestion de milliers de clusters Apache Kafka® dans Confluent Cloud pour offrir la même expérience cloud-native aux environnements sur les infrastructures. Ces capacités cloud-natives sont essentielles à l’exploitation de plateformes de données modernes et sont désormais disponibles là où sont stockées les applications et les données d’une entreprise. En quelques minutes, il est ainsi possible de construire un service basé sur Apache Kafka® en cloud privé qui alimente des applications de plus en plus critiques pour le fonctionnement des entreprises.

Pour s’imposer aujourd’hui, les entreprises doivent offrir une expérience client exceptionnelle et des opérations backend basées sur les données. Pour cela, elles doivent être capables de réagir, de répondre et de s’adapter en temps réel à un flux de données continu et en constante évolution provenant de toute l’organisation. C’est ce qui a conduit à l’essor rapide de Apache Kafka® en tant qu’outil clé pour aider les entreprises à éliminer les silos et à traiter le flux d’événements métier au moment où ils se produisent. Cependant, compte tenu du haut niveau de complexité technique, de la nécessité d’une surveillance constante et des outils personnalisés chronophages, l’autogestion de Apache Kafka® est difficile et nécessite souvent des équipes de professionnels spécialisés. Ces difficultés peuvent entraîner des retards coûteux dans les projets et des investissements inefficaces en termes de ressources, freinant les entreprises qui cherchent à innover et à s’imposer dans un monde numérique.

Avec le lancement de Confluent for Kubernetes, Confluent réunit les avantages du cloud-native avec le contrôle et la personnalisation de l’autogestion des infrastructure privée dans les environnements sur site. Ainsi, qu’une entreprise soit en transition vers le cloud ou qu’elle ait besoin de conserver ses charges de travail sur site, elle peut pleinement tirer parti des capacités cloud-natives de Confluent for Kubernetes, et notamment d’une API déclarative pour déployer et exploiter Confluent. La plateforme facilite également le déplacement des applications vers le cloud public en migrant les charges de travail vers l’endroit le plus adéquat, avec la possibilité de connecter et de partager les données avec Confluent Cloud. Il devient ainsi plus facile que jamais pour les organisations de construire et de gérer un cloud privé Apache Kafka®.