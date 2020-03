Confiance numérique / ACSEL - commentaire McAfee

mars 2020 par McAfee

Et pour cause, près d’1 Français sur 5 pense pouvoir perdre son travail à cause de ses réseaux sociaux, selon une étude 3Gem pour McAfee (septembre 2019).

Parmi les chiffres clés de l’étude McAfee :

• 76 % des Français sont gênés par des contenus qu’ils ont publiés sur les réseaux sociaux

• 15 % publient des contenus négatifs au sujet de leur lieu de travail actuel

• 7 % ont déjà été licenciés à cause de leurs contenus sur les réseaux sociaux

• 46 % admettent n’avoir jamais renforcé leurs paramètres de sécurité, bien qu’ils sachent le faire

Voici le commentaire de Thomas Roccia, chercheur en sécurité chez McAfee : « Les réseaux sociaux stockent une grande quantité de données personnelles, allant des photos de nos dernières vacances aux groupes que l’on "like". Nous avons tous vu comment d’anciennes publications reviennent hanter des célébrités et des personnalités publiques, mais ce sujet concerne tout le monde. Le mieux est bien sûr de ne jamais rien publier que l’on pourrait regretter. Cependant, il est vrai que nous ne disposons pas toujours de toutes nos capacités de discernement lorsque l’on publie quelque chose. Des informations personnelles, des vieilles photos ou encore des déclarations compromettantes peuvent être vues par des employeurs potentiels ou, pire, par des cybercriminels cherchant à recueillir des données pour leur propre bénéfice. Faire régulièrement le ménage sur ses comptes peut réduire les répercussions négatives, et pas seulement celles pouvant heurter son amour-propre. Pour la rentrée, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils ont renforcé leurs paramètres de confidentialité et fermé leurs comptes inactifs afin que leurs informations ne se retrouvent pas dans de mauvaises mains. Ils doivent effectuer un bilan de santé numérique pour veiller à ce que les contenus qu’ils publient sur les réseaux sociaux ne puissent pas être utilisés contre eux, au niveau professionnel ou personnel. »

Les conseils de McAfee pour aider les utilisateurs à protéger leur image en ligne :

1. Faites le ménage dans votre passé numérique. Assurez-vous de supprimer des réseaux sociaux vos comptes non utilisés et les tags non désirés dans les commentaires et publications.

2. Configurez systématiquement les paramètres de confidentialité et de sécurité. N’importe qui ayant accès à Internet peut visualiser vos publications sur les réseaux sociaux si vos profils sont publics, alors rendez-les privés afin de pouvoir vérifier qui peut voir vos contenus. Ainsi, vous contrôlerez également mieux qui peut vous tagger.

3. Ne réutilisez jamais vos mots de passe. Utilisez un mot de passe unique pour chacun de vos comptes, même s’il s’agit d’un compte qui contient peu d’informations personnelles. Pour vous aider à gérer tous vos mots de passe, faites appel à un logiciel de sécurité qui propose un gestionnaire de mots de passe.

4. Réfléchissez avant de publier. Mieux vaut prévenir que guérir, donc demandez-vous sérieusement si vos publications sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur vous-même ou d’autres personnes, et si vos informations personnelles ne risquent pas d’atterrir dans de mauvaises mains.

5. Utilisez une protection supplémentaire sur tous vos appareils. Un logiciel de sécurité complet peut vous protéger de plusieurs menaces telles que les virus, les vols d’identité, les atteintes à la vie privée et les logiciels malveillants.