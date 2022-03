Conférence de presse Wavestone Campus Cyber – 15 mars 2022 Analyse de l’état de la cybersécurité en France

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Pour répondre aux questions récurrentes des dirigeants de grandes organisations, le cabinet de conseil Wavestone a construit un benchmark cybersécurité détaillé et basé sur une évaluation du terrain de plus de 180 mesures de sécurité. Après plus de 3 ans d’utilisation, les données de plus de 70 organisations, représentant plus de 3 millions d’utilisateurs, ont été consolidées et analysées afin d’apporter un éclairage précis sur les niveaux de maturité cybersécurité des grandes organisations.

Les équipes cybersécurité de Wavestone ont le plaisir de vous convier à venir découvrir les résultats de cette étude en exclusivité,

le mardi 15 mars de 17h – 18h au Campus Cyber à La Défense - Tour Eria

En présence de :

Gérôme Billois – Associé en charge de l’activité cybersécurité

Anthony Guieu, Manager en cybersécurité et gestion des risques

Des thèmes de réflexion qui sont au coeur des enjeux cyber :

Les effectifs et les budgets des équipes sécurité

L’état de la cyber résilience, la sécurité de l’Active Directory, le déploiement des EDR ou encore l’authentification forte

Les problématiques liées au Cloud computing et à la Sécurité des SI industriels

Cette présentation sera suivie d’un cocktail qui réunira de nombreux RSSI, des startups ainsi que les autorités.

Merci de confirmer votre présence avant le 14 mars à wavestone@wellcom.fr