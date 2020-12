17 décembre de 16h à 18h Conférence Clusif

décembre 2020 par Marc Jacob

De nombreuses entreprises ont choisi de basculer leur messagerie, leur outil de collaboration ou tout simplement leurs outils bureautiques dans l’offre Cloud Office 365. Celle-ci est complexe et riche en services proposés et, comme tout système, porteuse de nouveaux risques. Les responsables sécurité des sociétés qui l’utilisent ou souhaitent utiliser cette offre doivent s’approprier ces risques, mettre en place des contre-mesures et une gouvernance sécurité pour encadrer les administrateurs et les utilisateurs.

Dans le prolongement des travaux du groupe de travail "Office 365 et sécurité" du Clusif et de la publication de son rapport, le Clusif souhaite faire le point sous forme d’une web-conférence ouverte à l’ensemble de ses adhérents.

Programme

• Jean-Marc BOURSAT (TOTAL) et Thibault JOUBERT (WAVESTONE) : Présentation des travaux du groupe de travail "Office 365 et sécurité" du Clusif

• Yann KERNANEC (ELIADE) : Présentation d’une méthodologie d’accompagnement

• Daniel REZLAN (IDECSI) : Place des utilisateurs finaux dans la sécurité d’Office 365

• Gérard LEYMARIE (ELIOR) : Retour d’expérience RSSI

