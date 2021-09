Conférence Clusif du 28 octobre 2021 : Cybersécurité agile et SI dématérialisé

septembre 2021 par Marc Jacob

Format : Intervention de 20 minutes, filmée et diffusée sur le site web du Clusif

Les systèmes d’informations ont bien évolué ces dernières années. En complément des principes d’agilité s’est développé un ensemble de méthodes et de technologies facilitant une mise sur le marché plus rapide en accélérant les cycles, en automatisant les opérations ou en remodelant les architectures logicielles. On parle ici, par exemple, de Containers, Microservices, Software Defined Infrastructures, Orchestrateurs, Infrastructures Cloud, Continuous Delivery, etc.

Tous ces principes sont une formidable opportunité de faciliter l’évolution du Système d’Information et donc sa meilleure adaptation à l’organisme. Elles sont aussi une source d’enjeux et d’opportunités pour le RSSI. Source d’enjeux car il devra adapter ses méthodes, outils et compétences, par exemple en définissant une méthodes d’analyse de risques adaptée aux cycles courts. Source d’opportunités car elles apportent des outils permettant d’accélérer certains tests de sécurité ou des automatisations permettant de réduire certaines erreurs. Le Clusif souhaite proposer une conférence qui fasse le point sur les moyens mis en œuvre par les RSSI pour s’adapter à ces nouveaux principes et en profiter lorsque cela est possible. Pour y contribuer vous pourrez, par exemple mais pas seulement, développer les thèmes suivants :

Adaptation aux cycles courts

Prise en charge des nouvelles architectures Cloud

Point sur les nouvelles vulnérabilités

Automatiser la prise en charge de la sécurité

22 Septembre 2021Date limite d’envoi de votre contribution

Contribuer

Informations pratiques

Date :

Jeudi 28 octobre 2021 de 15h à 17h

Accueil : dès 14h30

Lieu : Espace Chaptal,

23-25 rue Chaptal

75009 Paris