Concur Detect by Oversight est lancé

juillet 2021 par Marc Jacob

Malgré cela, les entreprises continuent de se heurter à des problèmes de conformité, car les employés soumettent des dépenses qui ne sont pas toujours conformes aux politiques de l’entreprise. Selon le "Rapport aux nations" 2020 de l’ACFE, la perte médiane pour une entreprise due à une fraude sur les notes de frais est de 27 000 euros par an, et un manque de contrôles internes contribue à près d’une fraude sur trois.

Comme de nombreuses entreprises fonctionnent avec des budgets plus serrés, la pression est plus forte que jamais pour améliorer la conformité des dépenses et réduire les erreurs, la fraude et le gaspillage. Le facteur temps est également essentiel, car les entreprises s’attendent à ce que la situation devienne encore plus complexe à l’avenir. Selon une étude récente de SAP Concur, près de la moitié (48 % pour la France) des responsables financiers et des dirigeants d’entreprise en Europe s’attendent à des audits plus fréquents et à des pénalités punitives dans un monde post-COVID.

Pour relever ce défi, les entreprises ont besoin de solutions permettant de gérer facilement les notes de frais des employés et d’atténuer rapidement les risques liés à la conformité. Pour aider les entreprises, grandes et petites, à s’assurer qu’elles sont prêtes à relever ce défi, SAP Concur, en collaboration avec Oversight, partenaire spécialisé dans la gestion des dépenses et l’atténuation des risques, a lancé Concur Detect by Oversight. Cette solution alimentée par l’IA (intelligence artificielle) est conçue pour simplifier le programme d’audit et de conformité des dépenses d’une entreprise grâce à une intelligence intégrée et à l’automatisation. Concur Detect by Oversight utilise l’IA pour automatiser une énorme quantité de données, ce qui lui permet d’identifier rapidement les erreurs et d’utiliser l’analyse prédictive pour permettre aux équipes financières et de conformité de prendre des mesures proactives. La solution offre une série de fonctionnalités essentielles, notamment :

• Des processus simplifiés : Intégrée au flux de travail de Concur Expense, l’IA de Concur Detect by Oversight identifie automatiquement les erreurs potentielles, les fraudes et les schémas d’utilisation abusive, avant et après le remboursement.

• Risques atténués : La solution peut rembourser les employés plus rapidement grâce à l’approbation automatique des éléments à faible risque tout en mettant l’accent sur les éléments à risque.

• Visibilité et contrôle accrus : Concur Detect by Oversight utilise des technologies intelligentes pour détecter les fraudes et les anomalies que les humains ne peuvent pas détecter. Grâce à son utilisation de l’IA, il peut exploiter de multiples points de données pour améliorer la confiance et la validation des montants financiers, des dates, des fournisseurs, etc.

• Capacité à améliorer le comportement des collaborateurs : La solution permet d’identifier les mauvaises utilisations accidentelles par rapport aux fraudes, pour aider les auditeurs à se concentrer sur le développement et l’amélioration des politiques et des meilleures pratiques. En outre, Concur Detect suit également les incidents par catégorie d’employés. Cela permet aux entreprises d’isoler les récidivistes des utilisateurs qui ont commis des erreurs innocentes.