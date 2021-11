Concours mondial de cybersécurité : Lee CSAW se déroulera du 10 au 14 novembre

novembre 2021 par Marc Jacob

Pour la 5ème année consécutive, Grenoble INP - Esisar et le laboratoire LCIS, avec le support de l’IRT Nanoelec, du CyberSecurity Institute de l’Université Grenoble Alpes et de Valence Romans AGGLO organisent la finale européenne du plus grand concours académique de cybersécurité au monde : le CSAW (Cyber Security Awareness Week). Les épreuves se tiendront du 10 au 14 novembre 2021.

Cette année, comme en 2020, en raison du contexte sanitaire, ce concours international, organisé par New York University, sera entièrement virtuel et accessible à tous sur une plateforme dédiée.

Les finales se dérouleront simultanément sur 5 continents : Etats-Unis & Canada, Mexico, Inde, Moyen-Orient & Afrique du Nord (Dubaï) et Europe (Valence). Les visiteurs pourront assister aux présentations des finalistes, à des keynotes donnés par des experts internationaux en cybersécurité, et aux cérémonies de remises de prix, via une plateforme virtuelle.

La participation est gratuite et ouverte à tous sur inscription sur le site https://www.csaw.io/agenda.

Qui participe au CSAW’21 ?

Pour cette édition 2021, plus de 1600 équipes ont participé aux épreuves de qualification à travers le monde. La finale européenne rassemblera 104 étudiants finalistes, représentant 10 pays européens et 35 universités européennes. Ils s’affronteront lors de 3 compétitions devant des juges experts en cybersécurité, issus du monde industriel et académique.

En 2019, l’édition européenne à Valence avait réuni près de 120 étudiants finalistes représentant plus de 30 universités européennes de 11 pays. Ils s’étaient affrontés dans 4 compétitions devant des juges experts industriels et académiques reconnus en cybersécurité.

Les 3 épreuves organisées pour CSAW Europe :

L’ Applied Research dédié aux doctorants travaillant dans tous les domaines de la cybersecurité : 10 jeunes étudiants chercheurs présenteront leurs travaux de recherche publiés dans des revues scientifiques de haut rang durant l’année devant un jury d’experts industriels (et les visiteurs) qui jugera l’impact pratique des travaux. Les travaux traitent de tous les domaines de la cybersécurité (cryptographie, sécurité matérielle, sécurité logicielle, sécurité des réseaux...).

Les présentations (ouvertes au public) auront lieu mercredi 10 novembre de 9h à 11h40 (https://www.csaw.io/agenda inscription obligatoire). Résultats et prix le vendredi 12 nov. à 17h30.

L’ Embedded Security Challenge dédié à la sécurité des systèmes embarqués et cyberphysiques. Pour se qualifier, les étudiants doivent identifier les vulnérabilités matérielles d’un système donné puis proposer des contremesures adéquates. Les 7 équipes qualifiées présenteront devant un jury d’experts (et les visiteurs) les solutions techniques qu’elles ont mis en œuvre contre les attaques par canaux cachés et par injections de fautes.

Les présentations (ouvertes au public) auront lieu vendredi 12 novembre de 9h à 11h00 (accès via la plateforme https://www.csaw.io/agenda inscription obligatoire). Annonce des résultats et remise des prix le vendredi 12 novembre à 17h30.

Le Capture The Flag dédié au réseau et à l ’informatique. Les 15 équipes européennes finalistes devront résoudre pendant 36h d’affilée des challenges techniques de cybersécurité.

Les gagnants de la compétition seront annoncés dimanche 14 novembre à 15h30.

Pour ces trois épreuves, les trois premières équipes remporteront des prix grâce à l’aide de nos partenaires. Nous remercions tous les partenaires qui s’impliquent également en participant aux jurys des épreuves, en mettant à disposition leurs experts pour évaluer les finalistes.

Retrouvez la vidéo du CSAW’19 !

Plus d’informations sur CSAW > CSAW.io/europe

Suivez l’événement sur :

Linkedin > CSAWEurope

Twitter NYU > @CSAW_NYUTandon

Twitter Europe > @CSAWEurope