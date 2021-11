Concours ReachOut test{fest} : testez des logiciels libres issus de recherches européennes en version bêta et gagnez des distinctions honorifiques et des prix monétaires

novembre 2021 par Marc Jacob

OW2, la communauté internationale qui se consacre au développement et à la promotion de logiciels au code source ouvert pour les systèmes d’information d’entreprise, invite les bêta-testeurs à explorer de nouveaux logiciels innovants à l’occasion du concours ReachOut test fest sur le stand C16 d’OSXP1 et, à leur convenance, jusqu’à la fin du mois de novembre 2021.

En échange de leurs efforts, ils pourront interagir avec les concepteurs et recevoir des récompenses monétaires de 30, 60 ou 90 euros par évaluation, un certificat de Software Ranger, une nomination dans le Hall of Fame ReachOut. L’un d’entre eux recevra un Prix Spécial ReachOut remis le mardi 14 décembre 2021 à 16:00, lors d’un webinaire ReachOut.

Pour participer au concours ReachOut testfest organisé jusqu’au 30 novembre 2021, les testeurs doivent suivre les instructions fournies sur la page du concours : https://l.ow2.org/testfest

Le profil des participants et la configuration requise varient selon les campagnes de tests proposées, du simple utilisateur de smartphone au développeur débutant ou avancé, en passant par le testeur professionnel. Chaque personne ayant un intérêt marqué pour l’innovation numérique peut participer ; elle doit simplement suivre les étapes proposées en ligne, puis remplir un formulaire d’évaluation portant sur l’interface utilisateur, les fonctionnalités en place, manquantes ou les difficultés rencontrées.

Au-delà du 30 novembre 2021, le concours ReachOut testfest sera terminé, mais les testeurs pourront encore participer aux campagnes actives, interagir avec les concepteurs, et contribuer à l’évolution des logiciels open source. Les membres d’OW2 pourront continuer à exploiter cette plateforme pour exposer leurs propres version bêta et recueillir de précieux retours d’expérience utilisateur.

A propos de ReachOut

ReachOut est une action de coordination et de soutien financée par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, coordonnée par Fraunhofer FOKUS – la plus grande organisation de recherche appliquée en Europe, ainsi que UShareSoft et OW2. ReachOut agit comme un intermédiaire opérationnel entre les concepteurs de logiciels et les premiers utilisateurs. ReachOut aide les PME et les projets de recherche à mettre en œuvre leur campagne de bêta-test grâce à un packaging logiciel approprié, à un scénario de test efficace et à un questionnaire personnalisé.

A propos d’OW2

OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source pour les systèmes d’information et à l’animation de leurs écosystèmes. OW2 héberge une cinquantaine de projets technologiques dont ASM, AuthzForce, BlueMind, CLIF, DocDoku, FusionDirectory, GLPI, JORAM, Knowage, LemonLDAP:NG, Lutece, OCS Inventory, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab et XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez-nous sur twitter @ow2. 1Open Source Experience Paris : https://www.opensource-experience.com/