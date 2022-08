Compliance Security Officer

août 2022 par Elite Cyber Group

SECURITY COMPLIANCE OFFICER



Nous recherchons un ingénieur de conformité senior qui fera partie de l'équipe du Cloud Center of Excellence en interne chez notre Client.

Vous serez amené à travailler avec des équipes internationales, faire partie et être le moteur des programmes de conformité pour les services Cloud. Si vous aimez les défis, dans une évolution constante des services Cloud, vous avez une grande motivation, vous voulez innover et vous avez un réel intérêt pour la sécurité.

Missions:

- Gérer le programme de conformité tel que PCI, ISO, SOC, FedRamp et plus pour l'infrastructure sur le Cloud.

- Organiser l'audit interne et évaluer les services fournis par le Centre d'excellence du Cloud.

- Analyser, évaluer et mettre en œuvre la conformité des nouveaux programmes, concevoir les contrôles nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences.

- Travailler en étroite collaboration avec l'ingénierie, la gouvernance ou les conseillers externes pour mettre en œuvre les contrôles adaptés.

- Avoir la capacité d'incorporer des contrôles de sécurité sur l'infrastructure.

- Défendre les pratiques de sécurité du cloud.

- Piloter les équipes d'ingénierie sur toutes les pratiques de sécurité.

- Identifier, soulever et atténuer les faiblesses de sécurité sur l'infrastructure interne



Profil:

- Pour réussir à ce poste, vous devez avoir une excellente connaissance du service cloud et avoir un grand intérêt pour les nouvelles technologies.

- Vous serez dans une position de défi constant, pour comprendre les nouveaux besoins de conformité, proposer, et mettre en œuvre des solutions techniques.

- Vous devez parler couramment l'anglais (écrit et oral).

- Forte expérience du processus d'audit sur FedRamp, PCI DSS et SOC2.

- Vous devez être titulaire d'un diplôme en technologie de l'information ou dans un domaine connexe.

- Nous recherchons une personne ayant fait ses preuves dans la mise en œuvre de services de sécurité efficaces dans le domaine du Cloud, ainsi que des capacités de travail en équipe et de collaboration.



Curieux(se), vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à envoyer votre candidature :

Marva Hakimi

Elite Cyber

Marva.h@elitecyber-group.com

+33 4.11.92.02.69

Salaire : n

Date annonce : 08/08/2022

Date de debut : 08/08/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...