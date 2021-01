Competence & Portfolio Owner - Security Consulting

Bei unserem Partner handelt es sich um ein globales Beratungsunternehmen, weltweit führend in das IT-Lösungen und Cybersicherheit spezialisiert ist. Sie genießen schnelle Entscheidungen und flache Hierarchien.



Von der Risikoanalyse, über die Entwicklung von Verteidigungs- und Geschäftskontinuitätsstrategien bis zur Umsetzung von Maßnahmen; von der ersten Planung bis hin zur Abschlusspräsentation sind Sie Teil des Projekts und sehen die Auswirkungen und den Erfolg, der beim Kunden generiert wird.



Es gibt immer neue Herausforderungen und Probleme, unterschiedliche Arten von Projekten und Rollen innerhalb eines Projekts, verschiedene Branchen sowie verschiedene IT-Strukturen und Reifegrade in der Informationssicherheit.

Wenn Sie Abwechslung mögen, sind Sie hier genau richtig!



Ihr Tätigkeitsfeld



Kundenmanagement mit einem kleinen Team engagierter Berater

Sie bewerten Sicherheitsniveaus und -anforderungen und führen kundenspezifische Risikoanalysen und -bewertungen durch

Sie erstellen Strategien zur Optimierung der Cyberausgaben und des Risikomanagements von Kunden

Sie entwickeln organisatorische und technische Informationssicherheitskonzepte für Kunden

Sie helfen Kunden sicherzustellen, dass sie auch im Krisenfall einsatzbereit sind



Was Sie mitbringen sollten



Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Informatik, Informatik, BWL, Ingenieurwesen oder vergleichbare Ausbildung mit Zusatzqualifikation im Bereich Informationssicherheit - alternativ mehrjährige einschlägige Erfahrung im oben genannten Fachgebiet



Nachgewiesene Erfolge in der Leitung von Teams / Kundenengagements

Fundierte Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche:



Informationssicherheitsprüfung, Cyber-Risikobewertung, Risikoberatung, Bedrohungsanalyse, Datensicherheitsstrategie, Penetrationstests, Audits ISO 27001

Personalführung, Coaching & Entwicklung von Personal

Business Development & Sales (DACH Region)

Neukundengewinnung

Weiterentwicklung von Kunden Accounts

Unabhängiger, strukturierter und teamorientierter Arbeitsstil

Kreativität und Qualitätsbewusstsein

Starke Kommunikationsfähigkeit auf Managementebene

Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Reisebereitschaft



Ist Ihr Interesse geweckt oder Sie benötigen mehr Informationen? Dann kontaktieren Sie mich gern!

