Commvault s’associe à SoftwareONE en tant que premier Global Design Partner sur les offres Metallic pour les MSP

juillet 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce le lancement d’un partenariat avec SoftwareONE, fournisseur de solutions logicielles et de technologies cloud de bout en bout et premier partenaire mondial de Metallic spécialisé dans la conception de services managés. Cette collaboration vise à fournir des solutions conjointes de protection des données SaaS basées sur Metallic au travers de l’offre « BackupSimple powered by Metallic ». BackupSimple est un service géré basé sur le cloud qui fournit des capacités de sauvegarde et de récupération de données critiques pour les entreprises de toutes tailles. Basé sur les solutions Metallic et fourni par SoftwareONE, BackupSimple protège et gère les données des applications SaaS de bout en bout, y compris les charges de travail du cloud hybride.

SoftwareONE fournit des services de conseil et de gestion pour s’assurer que les entreprises de toutes tailles puissent bénéficier de plateformes ayant de fortes capacités pour la gestion des données comme Metallic sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies ou d’équipes d’exploitation présentes en continu, jour et nuit. En outre, cela leur permet d’utiliser leur personnel hautement qualifié pour mener à bien leur programme de transformation numérique, sans charge opérationnelle accrue au quotidien.

Alors que le marché continue d’évoluer rapidement vers le cloud, BackupSimple constitue un point d’entrée facile pour les fournisseurs de services comme SoftwareONE pour offrir des capacités de gestion de données de pointe, grâce à la simplicité du modèle SaaS. SoftwareONE bénéficie ainsi d’une gestion simplifiée, d’une infrastructure plus légère, d’une prise en charge rapide des clients et d’un délai de rentabilité rapide pour ces derniers. En s’appuyant sur une infrastructure cloud sécurisée et évolutive, avec une gestion à distance et une intégration rapide des locataires grâce à un programme ciblé et transparent et à des API. Les partenaires MSP peuvent également fournir de manière unifiée les fonctionnalités de Metallic, dont l’étendue de la couverture pour les applications SaaS, les terminaux, les charges de travail des centres de données dans le cloud hybride, et la flexibilité de stockage unique de Metallic SaaS Plus - éliminant le besoin de solutions ponctuelles disparates et de données cloisonnées.

Metallic a travaillé avec l’équipe de SoftwareONE Managed Services pour définir un modèle qui permet aux MSP de choisir le type de modèle d’engagement qui leur convient le mieux - qu’il s’agisse d’utiliser la puissance combinée du nouveau portail Metallic MSP et du portail opérationnel Metallic, le Metallic Hub, pour gérer tous les besoins des utilisateurs finaux, ou de créer une interface personnalisée qui intègre les solutions Metallic via les API.

Ensemble, SoftwareONE et Metallic tirent parti des services MSP de Metallic pour bousculer le marché de la gestion des données au profit des clients. Pour en savoir plus sur SoftwareONE et « BackupSimple powered by Metallic », participez à notre prochain webinaire au cours duquel les experts de SoftwareONE et de Commvault vous présenteront les risques, réputationnel et financiers, encourus par les PME vulnérables aux attaques informatiques et autres incidents cyber.