Commvault renforce son programme partenaire

juin 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce l’évolution de son programme Partner Avantage à destination des fournisseurs de services gérés (Managed Service Provider) et des agrégateurs. Ces programmes ont été adaptés et affinés afin de soutenir le mode de fonctionnement des partenaires MSP et agrégateurs de Commvault, tout en répondant à leur besoin de fournir des services de données intelligents « Commvault Powered » à leurs clients de toutes tailles, dans le monde entier.

Face au changement radical du paysage informatique, les organisations se tournent de plus en plus vers les MSP pour proposer des solutions qui couvrent l’ensemble du portefeuille informatique tout en étant rentables, évolutives et faciles à utiliser. Conscient de la croissance rapide et de l’orientation claire du marché, Commvault a fait évoluer son programme Partner Advantage pour offrir aux MSP et aux agrégateurs les ingrédients essentiels à leur réussite : différentes offres de partenariat, des incentives pour stimuler la rentabilité et des relations enrichies avec l’écosystème de distribution, pour favoriser la vente conjointe. Les outils sont également nombreux et comprennent notamment le support local, des formations étendues et des ressources marketing pour stimuler la croissance des partenaires et les aider à remporter plus de contrats.

Centré sur les quatre piliers clés de Commvault pour un partenariat gagnant, le programme MSP Partner Advantage propose une gamme d’avantages qui permettent aux partenaires de développer facilement les services existants et d’en créer de nouveaux pour leurs clients. Le programme, simple et moderne, offre deux niveaux, avec des exigences promotionnelles et des objectifs clairement identifiés, récompensant les partenaires les plus performants. Les partenaires MSP disposent également d’options de licence et de consommation flexibles, comprenant à la fois des contrats d’abonnement et des contrats de service, pour s’aligner sur la demande des clients. Le succès des partenaires étant fondamental, Commvault propose des ressources et des programmes de formation gratuits afin d’aider les MSP et les agrégateurs à gérer et à développer leur activité "Commvault Powered".

Enfin, Commvault intégrera Metallic pour les MSP à son programme Partner Advantage dans le courant de l’année, permettant ainsi à ses partenaires MSP d’élargir leur catalogue de services et de développer leur activité grâce à l’agilité du SaaS.