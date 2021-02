Commvault nomme Yacine Kolli en tant que Partner Business Manager

février 2021 par Marc Jacob

Depuis 20 ans, Yacine Kolli opère dans le marché du stockage et de la protection des données dont les 9 dernières années chez le VAD Exclusive Networks en tant que Sales Specialist Storage & BackUp. Avant d’intégrer Commvault, Yacine a occupé la fonction de Channel sales specialist pendant près de dix ans chez Exclusive Networks France où il était responsable du partenariat Cloudian, Quantum & Rubrik et des revenus associés. Auparavant, il a travaillé pendant dix ans pour PACT informatique for business, où il a occupé le poste de sales representative puis sales manager. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d’un DECF en Administration et gestion des Affaires du Conservatoire National des Arts & Métiers.

Yacine Kolli compte mettre à profit cette longue expérience et sa fine connaissance de l’écosystème et des enjeux de la gestion de la donnée pour consolider, développer et soutenir les partenaires de Commvault dans la construction d’une relation durable.

La stratégie Commvault est basée sur l’innovation et une vision de la valeur et de la gestion de la donnée pour offrir au marché une solution simple d’Intelligent Data Management dépassant la seule data protection.

Dans un modèle 100% indirect, Yacine aura pour mission d’accompagner les partenaires dans la réponse aux besoins des clients, grâce à une solution unique et complète en construisant une solide relation de proximité, avec le support des équipes, du management et avec les outils d’accompagnement, de formation et de développement inclus dans le programme Commvault dédié aux partenaires. En effet, la réussite de Commvault est indissociable de celle des partenaires.