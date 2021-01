Commvault lance une nouvelle extension de son portefeuille Metallic Backup-as-a-Service

janvier 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce le lancement d’une nouvelle extension de son portefeuille Metallic Backup-as-a-Service (BaaS) intégrant de nouvelles localisations, disponibles en France, ainsi que de nouvelles solutions de protection des données pour les environnements les plus critiques des entreprises. Les derniers ajouts au portefeuille le plus complet du secteur sont : Metallic™ Salesforce Backup, Metallic™ Edge avec Hyperscale X, et l’extension de la sauvegarde aux bases de données Oracle, Microsoft Active Directory et Microsoft Teams.

Commvault annonce la disponibilité de Metallic dans 23 pays dans le monde et officiellement en ligne dans dix-neuf pays de la zone EMEA, dont l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Afrique du Sud, l’Espagne et la Suisse.

Nouvelles solutions Metallic

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises du monde entier ont besoin d’une protection dédiée pour leurs applications SaaS. Conscient de ce besoin, Metallic a fait de la disponibilité mondiale une priorité absolue pour l’entreprise, en particulier au cours des derniers mois, où Metallic a plus que triplé sa disponibilité dans les différents pays et son offre de produits en ajoutant plusieurs nouveautés au portefeuille BaaS. Les dernières nouveautés de la gamme Metallic sont les suivantes :

• Metallic™ Salesforce Backup fournit aux clients une protection des données SaaS évolutive et de niveau entreprise pour le Cloud des ventes, des services et des finances. Il offre une protection simple pour les données précieuses de Salesforce avec une conservation illimitée, un stockage illimité et des contrôles de sécurité renforcés intégrés, ce qui permet de respecter des normes, des exigences de récupération et des accords de niveau de service (SLA) stricts.

• Metallic™ Edge avec Hyperscale X représente la prochaine étape dans l’expansion hybride de Metallic et combine le meilleur de Metallic BaaS avec le meilleur de l’appliance HyperScale X de Commvault pour offrir une protection entièrement intégrée des charges de travail sur site. En tirant parti du modèle SaaS Plus et de Metallic Edge, les clients peuvent facilement répondre à leurs RTO et RPO pour toutes leurs données, à n’importe quelle phase de leur stratégie de cloud hybride, tout en bénéficiant de la protection des données fournie par le SaaS.

• Metallic™ Office 365 Backup & Recovery offre désormais une prise en charge améliorée pour Microsoft Teams. Les nouvelles améliorations s’appuient sur les capacités existantes de Microsoft Teams de Metallic pour inclure la restauration sur place des données Teams. Cela permet aux administrateurs de récupérer de manière granulaire les données stockées dans Teams, les canaux, les conversations et autres avec une meilleure performance et granularité tout en conservant les structures et paramètres existants du site. Tous les clients nouveaux et existants de Metallic Office 365 Backup recevront automatiquement la fonctionnalité Microsoft Teams dans le cadre de leur abonnement - qui couvre également Microsoft Exchange, SharePoint et OneDrive.

• La prise en charge de la sauvegarde des bases de données Oracle et de Microsoft Active Directoryest désormais proposée dans le cadre de la solution de sauvegarde des bases de données Metallic™.Fournissant une protection des bases de données BaaS pour le monde hybride des clients, Metallic Database Backup offre aux administrateurs une visibilité et une protection transparentes des bases de données SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL et Active Directory sur site, dans le cloud et dans Azure.