Commvault lance son offre de services de protection

septembre 2021 par Marc Jacob

Commvault dévoile sa nouvelle offre de services, pensée pour faire face à la démultiplication des ransomwares et conçue pour aider les entreprises à se préparer, se protéger et répondre aux cybermenaces croissantes d’aujourd’hui.

Les attaques par ransomwares continuent d’augmenter et sont très coûteuses pour l’entreprise : en moyenne, le coût réel d’une attaque s’élève à 10 fois le coût du paiement de la rançon pour la seule restauration des données [1]. 70 % des attaques par ransomware incluent une menace de fuite de données exfiltrées, et les entreprises qui ont été attaquées souffrent en moyenne de 21 jours de temps d’arrêt par la suite [2]. Les coûts bruts des ransomwares sont astronomiques ; la plupart des entreprises ne sont pas préparées à répondre à une attaque, et encore moins à la planifier pour disposer d’une réponse et d’une protection adaptée.

Commvault est un partenaire de confiance pour ses clients, en matière de protection comme de récupération des données, pour faire face à tous les vecteurs de risque. Les ransomwares sont la menace la plus persistante à laquelle sont confrontés les entreprises et Commvault a, pour cela, développé de nouveaux services de protection et de récupération des données dans le cas d’attaques par ransomwares, basés sur son expertise et ses connaissances en matière de conception, planification et récupération des données.

La nouvelle offre, Commvault Ransomware Protection and Response Services, fournit les ressources et l’expertise nécessaires pour renforcer les solutions Commvault pour les entreprises contre une attaque, en leur permettant d’examiner l’état de leur solution de protection des données au fil du temps pour les aider à récupérer les données critiques en cas d’attaque.

La solution Ransomware Protection Design and Plan aide les entreprises à valider leur préparation aux menaces et campagnes d’attaques en cours. L’offre aidera les organisations à comprendre les menaces et les risques ayant une incidence sur leur capacité d’anticipation. Il offre des résultats tangibles grâce à un tableau de bord de préparation, des indications et clés de réussite, des recommandations et un plan d’action hiérarchisé.

Le service de réponse Commvault Ransomware fournit l’expertise et les ressources nécessaires pour vous aider à récupérer après une attaque. Dans le cadre de cette solution, Commvault fournit un gestionnaire de récupération des données post-incidents, développé et contrôlé par l’équipe des opérations de récupération de Commvault. Le service collabore avec les entreprises pour identifier et récupérer les données critiques, afin d’accélérer le retour aux opérations commerciales normales.

Ces services complètent les solutions Commvault Ransomware Protect and Recover qui offrent les capacités essentielles, nécessaires à la protection des données contre les ransomwares. L’utilisation de cette nouvelle offre de services avec les offres logicielles et cloud de Commvault permet à une entreprise de détecter, protéger et récupérer des attaques de ransomware et d’autres violations de données en tant que composant essentiel des services de données intelligents Commvault. Les produits Commvault de gestion et de protection des données et les solutions de conformité et de gouvernance fonctionnent main dans la main avec cette solution de protection des données.