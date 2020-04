Commvault lance NetApp Scale-out Data Protection (SDP)

avril 2020 par Marc Jacob

Commvault annonce le lancement de NetApp Scale-out Data Protection (SDP), pour offrir un support étendu de récupération rapide des données critiques sur les systèmes de stockage hybrides de NetApp. NetApp SDP s’appuie sur les solutions NetApp, optimisées grâce à Commvault Complete™ Backup and Recovery afin d’offrir des fonctionnalités de gestion des snapshot, de sauvegarde et de reprise après sinistre.

Les entreprises sont aujourd’hui fortement dépendantes des données, à tel point que la perte d’accès à cet actif essentiel à cause d’une panne ou d’une menace comme un ransomware par exemple, peut entrainer des conséquences catastrophiques. Bien que les technologies basées sur le cloud aient amélioré la disponibilité des données, la perte d’un système critique reste un risque qui peut impacter financièrement et en termes de réputation, n’importe quelle organisation. C’est pourquoi il est nécessaire que celles-ci soient en mesure de récupérer rapidement et de manière fiable leurs données précieuses.

Avec NetApp SDP, Commvault et NetApp combinent NetApp HCI, All-Flash-FAS et StorageGRID avec la solution Complete™ Backup and Recovery, afin d’offrir une solution complète, avec un déploiement rapide et efficace, une évolutivité facile à mettre en œuvre et un stockage sur site pour protéger efficacement les applications critiques en cloud. En utilisant le support de Commvault pour les snapshots de réseaux et de cloud, ainsi qu’un ensemble complet d’API, d’applications et de VM, Commvault et NetApp simplifient la protection des environnements de cloud hybride en fournissant un RPO [1]/RTO [2] extrêmement rapide et fiable tout en intégrant la rétention à long terme dans cloud intégré.

NetApp’s Scale-out Data Protection est disponible uniquement auprès de NetApp et de ses partenaires de distribution.