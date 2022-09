Commvault lance Metallic® ThreatWise™

septembre 2022 par Marc Jacob

Commvault annonce le lancement de Metallic® ThreatWise™, un nouveau service de sécurisation des données intégré à Metallic. Ce service propose des solutions permettant de détecter proactivement les tentatives d’intrusions et est combiné à une solution « zero-day » pour qu’elles n’atteignent pas leur objectif et n’impactent pas l’entreprise.

Selon une étude menée ce mois-ci par Enterprise Strategy Group, seuls 12 % des directeurs informatiques interrogés ont indiqué qu’ils étaient confiants et disposent des outils appropriés et d’une protection indépendante de la localisation des données, nécessaire pour les sécuriser sur site comme dans le cloud.[1]

Grâce à ThreatWise, Commvault améliore la sécurisation des données, avec une alerte précoce qu’aucun autre fournisseur dans ce domaine ne peut fournir, réduisant ainsi le risque de compromission des données. La solution utilise des leurres pour appâter proactivement les attaquants en employant de fausses ressources, pour repérer les menaces dans les environnements de production et « armer » les entreprises des outils nécessaires pour garder les données en sécurité. Simultanément, Commvault étend également ses capacités d’apprentissage automatique et de détection des menaces critiques et de sécurité à sa plateforme, disponible dès aujourd’hui.

« Les résultats de notre étude sur les directeurs informatiques ayant une connaissance et une influence directes sur les stratégies de sécurité ont permis de mettre en évidence le manque d’outils adéquats de certaines équipes pour détecter suffisamment tôt les attaques de ransomware sur les environnements de production. Or il est essentiel de neutraliser les cyberattaques avant qu’elles ne causent des dommages », a déclaré Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow chez Enterprise Strategy Group. « Si les ransomwares ont pendant longtemps eu pour vocation le seul cryptage des données, désormais les techniques d’extorsion comme l’exfiltration, vont au-delà de la propagation rapide des logiciels malveillants, et la récupération des données ne suffit plus, notamment si des données commerciales sensibles sont publiées sur le darknet. »

Disponibilité

Metallic ThreatWise, ainsi que les dernières fonctionnalités de mise à jour de la plateforme de Commvault sont disponibles dès maintenant.

[1] Etude menée par ESG au nom de Commvault, Data security and ransomware preparedness survey, Septembre 2022