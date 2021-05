Commvault étend son portefeuille SaaS

mai 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce l’expansion de son portefeuille de logiciels as a service (SaaS) Metallic et une nouvelle plateforme unifiée de services de données intelligents, conçue pour répondre à la demande croissante des organisations de gérer intelligemment leurs biens les plus sensibles - leurs données.

L’annonce d’aujourd’hui renforce le leadership de Commvault alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers la gestion des données en mode SaaS. Les experts d’IDC prévoient également que le marché de la protection des données as-a-service (DPaaS) devrait tendre vers un taux de croissance annuel moyen de 16,6 %, soit la croissance la plus rapide du marché de la protection des données. Depuis 25 ans, Commvault est à la pointe de l’innovation et les résultats du dernier exercice fiscal montrent que l’investissement précoce dans le SaaS porte ses fruits. Metallic, désormais disponible dans 24 pays, a doublé le nombre de clients chaque trimestre au cours de l’exercice 2021.

Une plateforme unique et intégrée de services de données intelligents offrant de grandes possibilités

La nouvelle plateforme de services de données intelligents de Commvault intègre toutes les solutions du portefeuille actuel de Commvault. Pour la plateforme, Commvault propose un large choix de modèles de déploiement pour ces nouveaux services : abonnement logiciel, applicatif intégré, gestion par un partenaire et en mode SaaS, ce qui constitue un différentiateur essentiel sur le marché. Cette plateforme comprend l’ensemble des services suivants : comprend la gestion et la protection des données, la sécurité, la conformité et la gouvernance, la transformation des données et leur connaissance.

Intégrée dans une plateforme unique, cette approche permet aux entreprises d’adopter « the Power of AND » et d’exploiter la valeur des données d’entreprise.