Commvault étend ses fonctionnalités pour renforcer la sécurité contre les cybermenaces

février 2022 par Marc Jacob

Commvault annonce la disponibilité de sa nouvelle version 11.26. Cette dernière apporte de nombreuses extensions complémentaires en termes de sécurité sur la plateforme de gestion Commvault, afin de fortifier les environnements contre les attaques et accroitre les capacités de récupération de données. Ces évolutions réaffirment l’engagement de Commvault à réduire les cybermenaces - y compris les ransomwares - dans n’importe quel environnement client : sur site, dans le cloud comme dans des environnements hybrides multicloud.

La protection des données a pour but de protéger vos données, vos environnements et d’assurer une récupération rapide que ce soit sur site, dans des environnements hybrides, dans le cloud et même dans plusieurs clouds. Les améliorations apportées par la version 11.26 permettent :

• De tirer pleinement parti des API natives du cloud comme Amazon Elastic Block Store (EBS) Direct write et Azure Stack Changed Block Tracking (CBT) afin d’augmenter les performances et de réduire la dépendance aux nœuds d’accès au cloud.

• D’étendre l’orchestration de la reprise après sinistre de Commvault® pour inclure le stockage objets et les systèmes de fichiers Big Data comme Hadoop.

• De protéger et préserver le marquage des métadonnées (TAG) des environnements dans le cloud pour simplifier la conversion et la migration entre Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS).

Sécurité des données renforcée

La sécurité des données consiste à renforcer vos défenses pour détecter, prévenir et récupérer les attaques par ransomware et autres violations de données. Nos améliorations comprennent :

• L’utilisation de jetons de sécurité matériels (YUBIKEY) ainsi que la prise en charge des cartes d’accès communes, pour renforcer les dispositifs de sécurité.

• L’utilisation de méthodes d’authentification cloud hautement sécurisées, notamment le système de gestion des clés (KMS) d’AWS et Azure Key Vault.

Assurer une meilleure conformité et gouvernance des données

La conformité et la gouvernance des données consistent à fournir de nouveaux outils pour en gérer l’accès et permettre leur conformité dans un environnement réglementaire en constante évolution. Les ajouts de la version 11.26 améliorent :

• L’utilisation de classificateurs externes comme Azure Form Recognizer pour simplifier la gouvernance des données.

• L’efficacité opérationnelle en exploitant un index commun dans les solutions de gouvernance des données et d’eDiscovery.

Transformer les données en toute transparence

La transformation des données permet de déplacer des données dans des environnements disparates pour moderniser les applications et permettre de nouvelles charges de travail et de nouveaux processus. Nos améliorations intègrent :

• L’accélération de la reprise après sinistre interrégionale dans le cloud AWS grâce à l’utilisation des API Amazon EBS Direct write.

• La possibilité pour les fournisseurs de services de proposer facilement la reprise après sinistre Commvault en tant que service (DRaaS) à leurs clients.

IA et ML, piliers de l’efficacité opérationnelle

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans nos plateformes permettent de vous aider à réaliser des économies et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Les améliorations apportées comprennent :

• Une évolution du moteur d’analyse pour améliorer les performances de traitement.

• L’utilisation de la connaissance des données pilotée par le ML dans le cadre de la gouvernance des données pour évaluer les risques liés aux données sensibles et identifier les anomalies dans le comportement des utilisateurs.