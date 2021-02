Commvault et Skytap développent des capacités de prise en charge innovantes pour IBM i (AS/400) dans Microsoft Azure

février 2021 par Marc Jacob

Commvault annonce un nouveau partenariat avec Skytap afin d’étendre la protection des données et la migration des environnement IBM i (AS/400) hébergées dans Skytap sur Microsoft Azure. Grâce à ce partenariat, Commvault et Skytap accélèrent encore le passage de leurs entreprises clientes vers le cloud hybride.

En effet, ils leur permettent de migrer, d’exécuter et de protéger des charges de travail IBM i en natif sur Azure.

Depuis des décennies, de nombreux secteurs d’activités, notamment les services financiers, la commerce de détail, le divertissement et les casinos, utilisent les technologies IBM i pour héberger des données critiques sur site. Aujourd’hui, face à la hausse des coûts de protection de ces technologies, les entreprises se tournent vers des alternatives cloud, dont Azure, pour proposer des solutions économiques sans renier leurs accords de niveau de service (SLA) en matière de protection des données.

Pour répondre à ce besoin, Commvault s’est associé à Skytap pour offrir une solution transparente qui sauvegarde, récupère et migre les données IBM i hébergées et exécutées par Skytap dans les datacenters Azure. La solution élimine le matériel coûteux de sauvegarde pour ces environnements et utilise Azure comme cible de sauvegarde, grâce à la protection native des données du cloud de Commvault. Lorsque les clients migrent leurs applications IBM i depuis leurs environnements sur site vers Skytap sur Azure, ils peuvent garder la même protection de données de Commvault et la simplicité de l’interface Command Center de Commvault.