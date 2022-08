Commvault et NetApp s’associent pour protéger les environnements Microsoft Office 365 en mode SaaS

août 2022 par Marc Jacob

Commvault annonce l’extension de son partenariat stratégique avec NetApp pour intégrer Metallic® Office 365 Backup à la suite NetApp et ainsi protéger les environnements Microsoft Office 365. La solution primée Metallic Data Management as a Service (DMaaS) de Commvault fournit les solutions dont les clients ont besoin pour gérer, migrer, accéder et récupérer leurs données - quel que soit leur emplacement en mode SaaS.

L’ajout de Metallic® Office 365 Backup répond à l’un des grands besoins actuels - une protection étendue pour les applications Office 365 les plus utilisées par les entreprises. D’Exchange et Teams, jusqu’à OneDrive, SharePoint, et plus encore, les entreprises s’appuient sur les applications Office 365 pour maintenir leurs opérations commerciales quotidiennes, rendant les données de ces applications critiques. Tandis que Microsoft gère l’infrastructure physique et les éléments de réseau d’Office 365, le client est responsable de ses propres données O365. Avec Metallic® Office 365 Backup, les entreprises bénéficient de capacités de rétention de ces données à long terme, tout en les protégeant contre la suppression, la corruption de données et les attaques par ransomware. Parmi les bénéfices de la solution :

• Une couverture complète : Metallic offre une protection SaaS sur les applications Office 365, ainsi qu’un stockage et une rétention Azure illimités. Grâce à des capacités de restauration granulaire, les clients peuvent localiser sans effort les données actives ou supprimées, récupérer rapidement après une attaque et répondre facilement aux exigences de conformité et de SLA de l’entreprise.

• Une sécurité renforcée : L’approche multi niveaux de Metallic en matière de sécurité répond aux normes les plus strictes. Les protocoles de confidentialité intégrés et les options de contrôles d’accès conformes aux principes « zero-trust », ainsi que la possibilité de fournir des copies de sauvegarde sécurisées, protègent les données Office 365 les plus critiques des clients contre les pertes de données et les menaces.

• Le SaaS sans faille : Metallic® Office 365 Backup met fin à la complexité de la sauvegarde et de la protection des données, en offrant des déploiements simples, des abonnements flexibles et une gestion transparente. Sans matériel, installation ou investissement initial important et sans frais de sortie ou de stockage cachés, Metallic démontre les possibilités d’évolutivité, sans rogner sur l’efficacité, des solutions « as a service ».

Commvault et NetApp offrent ainsi aux clients la flexibilité et la sécurité nécessaires pour gérer et protéger leurs données quand ils en ont besoin, où qu’elles se trouvent. Metallic® Office 365 Backup est disponible dans le monde entier dans le catalogue de NetApp.