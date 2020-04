Commvault dévoile ses dernières innovations

avril 2020 par Marc Jacob

Commvault dévoile ses dernières innovations produit, parmi lesquelles de nouvelles fonctionnalités de gestion des données dans le cloud et sur site. Celles-ci renforcent la flexibilité et la simplicité des solutions de Commvault pour le cloud, et facilitent la protection, le contrôle, la gestion et l’utilisation des données sur différents clouds. Un nouveau support pour la sauvegarde et la récupération des bases de données AWS, la migration des bases de données Oracle et MS SQL dans plusieurs clouds tels que AWS, Microsoft Azure, et le Alibaba Cloud ECS, ainsi que l’intégration de ServiceNow, sont également annoncés.

Plus de flexibilité dans le transfert et la gestion des workloads dans le cloud Au fur et à mesure qu’ils transfèrent leurs workloads vers le cloud, les clients ont besoin de pouvoir déplacer et gérer les données sur plusieurs plateformes. Avec cette annonce, Commvault augmente ses capacités :

· Sauvegarde, récupération et migration des solutions de base de données AWS DynamoDB, Redshift et DocumentDB.

· Conversion, sauvegarde et migration des workloads VMware vers Alibaba Cloud ECS pour augmenter la flexibilité des environnements hybrides multi-cloud.

· Aide à la migration des applications de base de données Oracle et Microsoft SQL vers Microsoft Azure, en permettant aux clients d’ en intégrer les services dans des environnements hybrides.

· Poursuite de l’intégration avec la plateforme ServiceNow pour permettre le fonctionnement en libre-service. Cette intégration approfondie permet aux clients de Commvault de sauvegarder, de récupérer et de migrer des systèmes de fichiers, des VM, des workloads Microsoft SQL Server et d’autres actifs du catalogue ServiceNow, le tout au sein de la plateforme SaaS ServiceNow.

· Possibilité de convertir rapidement les bases de données Oracle Unix vers Linux et vice versa. Cette nouvelle fonctionnalité facilite la migration des bases de données Unix Oracle sur site vers le cloud ou des bases de données Oracle Linux sur le cloud vers une infrastructure sur site, le tout sans avoir besoin d’une licence d’entreprise Oracle.

Simplifier la gestion des données grâce à une interface utilisateur parfaitement intégrée

Pour simplifier l’utilisation de ses solutions, Commvault permet désormais aux utilisateurs de gérer l’ensemble de leurs déploiements depuis un seul portail. Un menu déroulant leur permet de naviguer rapidement entre les différents sites, les datacenters et les postes clients grâce à Commvault Command Center. La solution Activate™ bénéficie également d’une amélioration de l’expérience utilisateur en permettant aux clients de programmer la collecte des données et d’accéder aux rapports sur l’optimisation du stockage des fichiers, la gouvernance des données sensibles et l’eDiscovery depuis Commvault Command Center.