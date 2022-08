août 2022 par Marc Jacob

Commvault a reçu les distinctions de « Frontrunner » et « Outperformer » par GigaOm dans ses derniers rapports : le « GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection : Large Enterprises » et « GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection : Petites et moyennes entreprises ».

Chaque rapport GigaOm Radar évalue et note les fournisseurs en fonction de leur capacité d’exécution, de leur stratégie et de leur propension à innover. La plateforme Commvault et le portefeuille SaaS Metallic ont obtenu les meilleures notes possibles sur des critères clés tels que la cyber-résilience, la gestion et la gouvernance des données, le support des Kubernetes, du BaaS et l’étendue des possibilités de la solution.

Commvault a également été nommé « Leader » et « Outperformer » dans le rapport le plus récent du cabinet sur les solutions de sauvegarde pour les applications basées sur Kubernetes, le « GigaOm Radar for Kubernetes Data Protection ». GigaOm a donné à Commvault des notes élevées car sa solution de sauvegarde prend en charge plus que les environnements Kubernetes, ce qui la rend adaptée aux applications hybrides qui fonctionnent sur Kubernetes, les VM et les services cloud, en consolidant les opérations de sauvegarde sur une seule plateforme.

« La solution de protection des données de Commvault peut gérer et protéger un large écosystème d’environnement à travers les serveurs physiques, les VM, le cloud, les conteneurs, le SaaS, et plus encore. La solution va au-delà de la protection des données et s’étend à la sécurité et à la gestion des données », a indiqué Max Mortillaro, analyste, données, analytique et IA chez GigaOm. « Les entreprises peuvent ainsi choisir un modèle de consommation sur site, autogéré, ou via une approche BaaS complète avec Metallic SaaS. Le portefeuille comprend également des capacités de stockage avec les appliances HyperScale X ou le stockage distribué de Commvault. »

Sur la protection des données dans le cloud hybride pour les grandes entreprises

Le Radar GigaOm pour la protection des données dans le cloud hybride : Grandes Entreprises, se concentre sur les solutions adaptées aux grandes entreprises et aux fournisseurs de services cloud et gérés (CSP/MSP), ainsi que sur les cas d’utilisation spécialisés. Selon le rapport, « Commvault propose un portefeuille complet de protection des données dans le cloud hybride avec d’excellentes capacités de gestion des données et de cyber-résilience. Elle propose également l’une des meilleures solutions BaaS disponibles sur le marché avec Metallic, une offre dont les services et les emplacements disponibles ne cessent de croître. »

Protéger les clouds hybrides pour les PME

Il va sans dire que certaines solutions d’entreprise peuvent également convenir aux PME, d’autant plus qu’elles sont confrontées à un grand nombre des mêmes défis que les plus grandes entreprises et qu’elles le font avec moins de ressources. Dans l’article complémentaire GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection for Small and Medium-Sized Businesses, les experts du cabinet ont mis en exergue plusieurs difficultés rencontrée par les PME, dont l’adoption régulière d’applications SaaS, un paysage réglementaire de plus en plus complexe et des menaces croissantes comme les attaques de ransomware.

Le portefeuille Metallic de Commvault est conçu pour s’adapter aux problématiques des PME, à des paysages réglementaires de plus en plus complexes et pour faire face à des menaces croissantes comme les attaques par ransomware. Selon GigaOm, « Commvault impressionne par son approche axée sur l’innovation, grâce à son offre BaaS à évolution rapide, baptisée Metallic SaaS. Metallic prend en charge un large ensemble de charges de travail, est disponible mondialement, met en œuvre d’excellentes fonctionnalités de cyber-résilience et de conformité réglementaire, et fournit une expérience BaaS de premier ordre. »