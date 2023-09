Commvault conserve sa position de leader dans le rapport GigaOm Radar sur la protection du cloud hybride pour les grandes entreprises

septembre 2023 par Marc Jacob

Le rapport GigaOm Radar, qui évalue plusieurs solutions concurrentes sur le marché, positionne Commvault dans le cercle des leaders du segment Innovation/Platform Play, soulignant son approche et son travail accru sur sa plateforme elle-même, ayant de grandes capacités d’intégration et de prise en charge des flux, une expérience de BaaS (Backup-as-a-Service) de premier ordre, des capacités exceptionnelles de gestion des données et des fonctionnalités de cyber-résilience accrues.

Le rapport Radar de GigaOm est une analyse prospective qui détermine la valeur relative des solutions des fournisseurs et leur progression en fonction de la stratégie commerciale et de l’exécution de celle-ci. Le rapport Radar comprend une analyse de l’offre de chaque fournisseur, met en évidence les principaux fournisseurs de protection des données dans le cloud hybride et, selon GigaOm, fournit aux décideurs informatiques les informations nécessaires pour choisir la solution la mieux adaptée à leur entreprise et aux exigences de leur cas d’utilisation. GigaOm définit les grandes entreprises comme des organisations comptant 1 000 employés ou plus.

GigaOm indique ainsi que Commvault dispose d’« un portefeuille complet de protection des données dans le cloud hybride, avec d’excellentes capacités de cyber-résilience et une très large prise en charge des charges de travail cloud en général », jugeant la solution du groupe comme « bien adaptée aux organisations ayant des exigences avancées en matière de gestion des données ».

« Commvault offre une expérience BaaS de premier ordre avec Metallic. La solution offre des services étendus, et notamment d’excellentes capacités en matière de cyber-résilience et de mise en conformité réglementaire » a déclaré Max Mortillaro, analyste, Data Analytics and AI, chez GigaOm. « [Commvault] prend en charge une gamme étendue de flux et charges de travail, y compris le multicloud, les bases de données, les données non structurées, les Kubernetes et les applications SaaS, ce qui la rend capable de remplacer une solution traditionnelle de protection des données sur site pour la plupart des cas d’utilisation. »

En plus d’une vaste prise en charge des charges de travail cloud distribuées, GigaOm attire également l’attention sur les solides capacités de sécurité de Commvault, notamment les outils de gestion des perspectives et de la posture de l’entreprise vis-à-vis des menaces en temps réel, l’analyse des logiciels malveillants, la détection des menaces et les alertes, les sauvegardes de données immuables, et bien plus encore.