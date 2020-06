Commvault conclut un accord stratégique avec Microsoft

juin 2020 par Marc Jacob

Commvault a conclu un accord pluriannuel avec Microsoft. Celui-ci porte sur la mise sur le marché, l’ingénierie et la vente de la solution de protection des données Metallic Software-as-a-Service (SaaS) de Commvault avec Microsoft Azure et permet d’offrir une évolutivité plus importante, une sécurité renforcée et une gestion simplifiée du SaaS.

Commvault et Microsoft réunissent deux technologies - Azure et Metallic SaaS - pour répondre au besoin d’une protection des données éprouvée, garantissant un niveau de sécurité à grande échelle et multicouche. Metallic renforce la protection des données de Microsoft Office 365 en cas de suppression accidentelle, de corruption et d’attaques malveillantes. Metallic offre également une gamme d’options supplémentaires allant de la sauvegarde des bases de données VMware et Microsoft SQL à la protection des terminaux.

Cette nouvelle étape de la collaboration s’appuie sur l’utilisation de longue date, par Commvault, des capacités d’Azure, notamment la migration des applications et des données, la rétention à long terme et le stockage Azure Blob pour son évolutivité, sa durabilité et sa sécurité. Ce nouvel accord intègre des plans pour bâtir une offre SaaS de Metallic Cloud Storage sur Azure Blob Storage et d’autres intégrations profondes de produits avec des services natifs d’Azure.