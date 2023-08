Commvault annonce la disponibilité de Metallic

août 2023 par Marc Jacob

Commvault lance Metallic : Salesforce Backup, Recovery & Sandbox Seeding - Unlimited Storage sur Salesforce AppExchange, offrant aux clients une solution de protection dédiée pour leurs données Salesforce dans le cloud. Cette nouvelle offre étend les capacités natives en proposant une stratégie de rétention étendue, des possibilités de conteneurisation d’anonymisation et de rafraichissement des données de la sandbox, des outils de récupération rapide, et bien plus encore. Metallic : Salesforce Backup, Recovery & Sandbox Seeding - Unlimited Storage couvre les applications Salesforce Sales Cloud, Financial Services Cloud, Service Cloud et Health Cloud, protégeant ainsi les données de la suppression, la corruption et les attaques de ransomware.