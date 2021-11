Commvault annonce la disponibilité de Commvault Backup & Recovery sur la marketplace AWS

novembre 2021 par Marc Jacob

La disponibilité de Commvault Backup & Recovery sur la marketplace AWS - aux côtés des modules complémentaires optionnels Commvault Disaster Recovery et Commvault Professional Services - élargit la portée des solutions de sauvegarde et de récupération de Commvault et offre aux clients AWS une offre de protection des données d’entreprises simple, évolutive et sécurisée pouvant être échelonnée à l’envie ainsi qu’une récupération rapide de tout type de workloads. Ils disposent ainsi d’une plus grande flexibilité et de solutions intégrées pour gérer efficacement les données critiques, à la fois dans le cloud et sur site, et les protéger de tout incident ou cyberattaque. La solution est automatisée pour une plus grande efficacité et une réduction des coûts d’entrée. Aujourd’hui, Commvault et AWS partagent déjà des dizaines de clients communs.