Commvaultlance un nouveau portefeuille de solutions de gestion des données

juillet 2020 par Marc Jacob

Commvault a annoncé lors de son événement Commvault FutureReady, un nouveau portefeuille de produits et de services pour gérer intelligemment les données. En outre, la société a dévoilé une nouvelle tarification d’abonnement flexible, qui optimise la qualité des services et permet aux clients de simplifier la gestion des données dans le cloud hybride. Les nouveautés du portefeuille sont Commvault® Backup & Recovery, Commvault® Disaster Recovery, Commvault Complete™ Data Protection et Commvault HyperScale™ X.

Commvault® HyperScale X

La nouvelle génération de Commvault HyperScale est une solution intégrée évolutive qui offre une protection des données simple et flexible pour tous les workloads (y compris les conteneurs, les données virtuelles et les bases de données), une évolutivité optimisée et une protection intégrée contre les logiciels de rançon. La première intégration de Hedvig avec le portefeuille de Commvault, HyperScale X permet aux clients de simplifier et d’accélérer l’adoption du cloud hybride. Pour plus d’informations sur ce produit cliquez ici.

Commvault® Backup & Recovery

Le nouveau produit autonome de sauvegarde et de récupération des données garantit la disponibilité des données pour tous les workloads, y compris les conteneurs, les données natives du cloud et les données virtuelles, à travers les environnements cloud et sur site, offrant ainsi une protection des données simple et fiable grâce à une plate-forme extensible unique.

Commvault® Disaster Recovery

En tant que produit complet de reprise après sinistre, Commvault Disaster Recovery permet aux clients d’assurer la continuité des activités et de vérifier la capacité de récupération dans les environnements cloud et sur site, en fournissant une coordination simple et automatisée de la reprise après sinistre, une réplication flexible et une aptitude de récupération vérifiée.

Commvault Complete™ Data Protection

La combinaison de Commvault Backup & Recovery et de Commvault Disaster Recovery apporte la technologie de pointe de Commvault dans une seule solution de protection des données afin d’assurer la disponibilité des données et la continuité des activités pour tous les workloads à travers les environnements cloud et sur site.

« Avec un déploiement solide et déjà en place de Commvault, nous bénéficions maintenant des capacités du cloud de Commvault qui nous permettent de nous défaire de la propriété de notre infrastructure technologique. À la place, nous investissons massivement dans le cloud pour maintenir le fonctionnement de nos opérations informatiques. La solution software de Commvault comble les lacunes des outils natifs du cloud, et a été utilisée dans tous les cas de figure par l’équipe de McDonald’s Cloud Services, en fournissant des sauvegardes optimisées et efficaces des bases de données. La solution de Commvault ajuste les performances des serveurs AWS et Microsoft Azure et permet de réaliser des économies grâce à la déduplication et la compression des données. McDonald’s réalise la valeur ajoutée de disposer d’une équipe innovante et fiable avec Commvault. » déclare Douglas Leonard, Director – Cloud Services, McDonald’s Corporation

Parmi les nouvelles améliorations, figurent de nouvelles solutions d’analyse et de gouvernance des données, un soutien accru de Kubernetes dans la plateforme Hedvig Distributed Storage et une plus grande disponibilité du modèle de licence par abonnement de Commvault.

Commvault® Data Governance, Commvault® eDiscovery & Compliance et Commvault® File Storage Optimization

Ces solutions, auparavant regroupées sous le nom de Commvault Activate, donnent aux clients une plus grande visibilité sur leurs données, identifient les occasions d’améliorer l’efficacité du stockage et permettent de gérer les risques. Grâce au modèle de tarification simplifié de Commvault, les entreprises peuvent désormais acquérir ces solutions en fonction de leur utilisation des autres offres de Commvault.

Enhanced Container Support for the Hedvig Distributed Storage Platform

Les nouvelles améliorations de l’API Kubernetes native de Commvault dans la plateforme de stockage distribué de Hedvig offre aux clients la flexibilité de développer et d’exécuter des nouvelles applications dans n’importe quel environnement Kubernetes avec la possibilité de protéger, migrer, récupérer et utiliser leurs données de façon transparente. Pour plus d’informations sur ce produit cliquez ici.

Optimized Subscription Pricing

Alors que les clients cherchent de plus en plus à se tourner vers une tarification basée sur l’OPEX et de type cloud, ils ont besoin de la flexibilité et de l’efficacité offertes par un modèle de tarification par abonnement. Commvault a mené cette transition, avec plus de 40 % de ses revenus de logiciels et de produits provenant des licences d’abonnement. L’annonce d’aujourd’hui permet aux produits et aux écosystèmes de Commvault d’être encore plus performants grâce aux modèles de tarification par abonnement, qui simplifient le choix des clients. Commvault continuera à répondre aux exigences des clients en matière de modèle de tarification perpétuel.