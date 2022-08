Commentaire de Trellix : Cyberattaque Chambres de Commerce allemande

août 2022 par Fabien Rech, Senior VP EMEA de Trellix

« Les organisations, agences gouvernementales et associations du monde entier étant aujourd’hui très dépendantes de la technologie, elles constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Pas plus tard qu’en avril, nos analystes ont révélé une augmentation significative des cyberattaques contre les infrastructures critiques. L’attaque actuelle qui touche 79 sites web de l’Association des chambres du commerce et de l’industrie en Allemagne (DIHK) montre encore une fois l’ampleur que peuvent prendre ces attaques. Nous saluons la réaction rapide de la DIHK et sa volonté d’enquêter pour en savoir plus. La protection des employés, des clients et des partenaires doit rester une une priorité absolue. Pour ce faire, les entreprises doivent adapter leur stratégie de cybersécurité à l’évolution des menaces, de plus en plus complexes, et au progrès constant des techniques utilisés par les cybercriminels. La meilleure protection dans ce contexte est et reste l’utilisation préventive d’outils et de plateformes de surveillance tels que le XDR, qui permettent de détecter les anomalies à un stade précoce, d’éliminer les menaces et de prendre les contre-mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop tard. »