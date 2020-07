Commentaire de Tim Brown, vice-président de SolarWinds MSP, sur l’attaque subie par Twitter

juillet 2020 par Tim Brown, vice-président de SolarWinds MSP

"L’attaque qui vient de frapper certains comptes populaires sur Twitter montre qu’aucune plateforme n’est à l’abris des cyberattaques. La réaction très rapide de Twitter mérite d’être saluée. Elle a permis, à la fois, de faire face à la menace mais également de minimiser les risques pour les utilisateurs de la plateforme. Cette attaque met également en évidence les menaces de sécurité auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Les pirates informatiques deviennent de plus en plus inventifs et audacieux pour obtenir de l’argent ; nous devons donc redoubler de vigilance. Lorsque vous êtes face à un risque potentiel, posez-vous les bonnes questions : "Ceci n’est-il pas trop beau pour être vrai ? Est-ce exceptionnel ?". Si la réponse est oui, il y a de forte chance que vous soyez devant un piège. La seule façon de gagner la bataille contre les pirates informatiques est d’accroître notre vigilance, faire preuve de bon sens et aider nos collaborateurs à faire de même. Chez SolarWinds, c’est notre travail quotidien. Nous nous efforçons d’aider les professionnels IT et les encourageons à adopter les bonnes pratiques."