Commentaire de Mandiant concernant la récompense de 10 millions de dollars accordée à CONTI par le Département d’État

août 2022 par Mandiant Threat Intelligence

Suite à l’offre par le gouvernement américain d’une récompense de 10 millions de dollars en échange d’informations supplémentaires sur les membres du gang de ransomware CONTI (en nommant pour la première fois plusieurs pseudonymes du groupe et en publiant la photo de l’un des acteurs), voici les commentaires de Mandiant sur l’importance d’agir contre ces groupes de cybercriminels et les effets que cela peut avoir :

John Hultquist, VP, intelligence analysis, Mandiant :

« Nous sommes confrontés à une bataille difficile lorsqu’il s’agit de perturber les opérations de ransomware. Ces opérations sont largement distribuées dans un système de marché où de nouveaux clients et fournisseurs sont toujours prêts à remplacer ceux qui tombent. Néanmoins, nous avons le devoir éthique de contrer agressivement ces acteurs qui perturbent les entreprises et la vie de tous les jours. Des actions comme celle-ci brisent le climat d’impunité dont jouissent ces criminels. »

Jeremy Kennelly, senior manager, financial crime analysis, Mandiant :

« L’action soutenue du gouvernement américain et des organismes de répression visant les principales organisations criminelles telles que les opérateurs TRICKBOT et CONTI est essentielle pour briser la dynamique autour des ransomwares qui leur a permis de prospérer au cours des dernières années. En outre, la levée de l’anonymat des acteurs clés, l’offre de primes, la saisie de fonds illicites et les déclarations officielles sont des mesures importantes qui peuvent contribuer à renforcer les risques effectifs et supposés liés à la participation à des opérations de ransomware, et qui peuvent finalement avoir un effet dissuasif sur certains acteurs et/ou organisations criminels. »