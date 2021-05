Commentaire de Kaspersky sur les NFT

mai 2021 par Alexander Moiseev, Chief Business Officer chez Kaspersky

Un jeton non fongible (NFT) est actuellement une technologie blockchain populaire. Il s’agit d’un jeton unique certifiant l’authenticité d’un actif numérique sans composante physique et lui permettant d’être transféré. Les NFT fonctionnent bien dans l’industrie de la musique, des films ou encore de l’art numérique. Ils permettent de suivre l’historique de la propriété et les redevances relatives à un actif numérique afin que sa valeur soit estimée et que son paiement exact puisse être effectué.

Alexander Moiseev, Chief Business Officer chez Kaspersky commente cette technologie :